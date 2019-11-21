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縣市幸福指數排名大躍進 桃園勇奪第3名

2019-11-21 20:52聯合報 記者張裕珍／即時報導

經濟日報與台灣人壽主辦的「幸福台灣—2019縣市幸福指數大調查」結果出爐，桃園市從去年第9名排名大躍進，今年拿下第3名，市長鄭文燦今天親自北上領獎，表示市民的幸福感包括對城市建設、生活品質、城市認同感等諸多因素，桃園升格後快速成長，透過無聲的改變、有感的進步，市府施政滿意度從剛升格的50%提升到80%，市府將持續秉持簡政便民、市民主義，並持續向其他標竿縣市學習，打造桃園成為智慧、健康與低碳的城市。

經濟日報連續第8年辦縣市幸福指數大調查，調查在9月20日至10月22日期間進行，以電話訪問逾20歲的民眾，在全國22縣市完成1萬6843個有效樣本，是全台同性質調查中，樣本規模最大、最深入地方、涵蓋面向最廣的幸福指數，結果出爐，台北市以70.45指數稱冠、連續3年拿下冠軍的新竹市以70.43名列第二、桃園市則大躍進拿下第三、台南拿進步獎。

而桃園市在主觀幸福感指數方面則拿下全台第一；另在地方政府施政滿意度方面，桃園滿意度達77%，排名全國第三、六都第一，市府認為此展現市民對桃園的認同。

鄭文燦今天親自北上領獎，他致詞時提到，不論是首長的滿意度調查或是城市的幸福感調查，對於每一個首長來說都是一大考驗，他認為首長施政不僅要有市長的高度，也要從市民的角度來看待城市的需求與變化，規畫城市的未來發展，近年積極推動桃園各項建設。

鄭舉例，桃園汙水下水道接管率從升格前5%提升至20%，成長4倍，第二任將朝向60%目標前進；建構北北桃1小時軌道生活圈，目前機場捷運已經通車，未來將有捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德段以及鐵路地下化將陸續完成，3+1的軌道路網讓北北桃緊密串連；此外也積極向中央爭取前瞻基礎建設、各項專案及競爭型計畫補助，讓城市獲得充分的預算。

桃園升格後人口增加約20萬人，社福、教育及交通等建設支出大增，鄭文燦也說，此對桃園城市轉型形成全方面挑戰，為此市府秉持撙節開支、穩健財政原則，目前債務餘額與人均負債為6都最低，另積極推動公共運輸政策、規畫公車路網及轉運系統、推出市民卡乘車買一送一優惠，市府也積極採用智慧管理的諸多方案解決城市發展的問題，於今年獲選國際組織「智慧城市論壇（ICF）」全球智慧城市TOP 1首獎，以新策略與方式建設城市。

鄭文燦說，良好的城市治理需要議會的支持、市民的認同，在建設方面要都會型、鄉村型建設同時兼具，縮短城鄉距離，在文化方面也要讓資源遍及每個角落，落實文化平權。此外，市政團隊也要秉持市民主義，讓市民共同參與各項建設的推動、分享城市的進步，才能產生身為城市一份子的光榮及認同感，市府會持續努力學習，增加市民的幸福感。

經濟日報與台灣人壽主辦的「幸福台灣—2019縣市幸福指數大調查」結果公布，桃園市...
經濟日報與台灣人壽主辦的「幸福台灣—2019縣市幸福指數大調查」結果公布，桃園市從去年第9名排名大躍進，今年拿下第3名，市長鄭文燦今天親自北上領獎，經濟日報社長黃素娟（左起）、台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅、台北市副市長黃珊珊、桃園市長鄭文燦與台灣人壽總經理莊中慶。圖／桃園市政府提供
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經濟日報與台灣人壽主辦的「幸福台灣—2019縣市幸福指數大調查」結果公布，桃園市...
經濟日報與台灣人壽主辦的「幸福台灣—2019縣市幸福指數大調查」結果公布，桃園市從去年第9名排名大躍進，今年拿下第3名，市長鄭文燦今天親自北上領獎。圖／桃園市政府提供
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