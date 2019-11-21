從小就愛美 男高中生學化妝獲美顏優勝

2019-11-21 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市光復高中時尚造型科三年級男學生彭傑，從小就愛美，高中原本要選讀食品加工科，卻因為媽媽的一句話「你要一輩子做罐頭嗎？」讓他勇敢選擇時尚造型就讀，除了課餘時上網蒐集各種彩妝技巧不斷練習技術，媽媽為了支持他，另外兼了一份工作，讓他購買材料、用具無後顧之憂，今年參加108學年度全國中等學校家事類技藝競賽獲得美顏組優勝，也成為父母的驕傲。

彭傑說，還好當初爸媽的支持，讓他可以選擇所愛，媽媽也獨具慧眼告訴他，台灣男生彩妝師較少，若往這方向發展，將來或許有前景，高二時看到同學擔任學姊的模特兒練習，精緻妝感讓他下定決心要努力爭取選手資格，期間除了學校的專業課程訓練，在課餘時也不斷磨練，也不乏失敗與沮喪，幸好還有學校指導老師及媽媽隨時關心，才讓他有勇氣堅持走下去。

彭傑、蔣欣庭及陳芯榆，參加108學年度全國中等學校家事類技藝競賽，榮獲家事類美顏組雙優勝及美髮組優勝的佳績，不僅為學校爭取最高榮譽，使光復高中成為竹苗地區在美顏美髮組別中唯一獲獎的學校。

另一名美顏組的優勝選手蔣欣庭，因媽媽是美髮師，從小耳濡目染對這行業有著憧憬，但父母都反對她在步上後塵，「媽媽說這行業時間長、太辛苦」，但她仍堅持要像媽媽一樣，幫別人變美。即便她努力通過科內競賽，選上選手資格時，仍遭父母勸退時，除了自己要牙苦撐，幸好還有疼愛她的姑姑給予支持，成為她追求夢想的力量。

而美髮組優勝選手陳芯榆是越南人，與外公外婆住在越南到國中畢業才來台灣與媽媽同住，來台後花了1年重讀國三的課程，同時也利用晚上參加正音班加強中文能力，才逐漸融入台灣的學習環境，因對彩妝造型有濃厚的興趣而就讀時尚造型科，她也面對家人的不支持，陳芯榆為了向家人證明自己的選擇，除了積極把握各種美髮競賽提升技術，培訓過程中，除了專業技能，還有語言問題需要克服，終於皇天不負苦心人，讓她抱回優勝。