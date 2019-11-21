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退休肉販積極宣導大腸癌篩檢 每年成功「拉客」近百人

2019-11-21 18:56聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹市政府今天舉行「108年保健業務績優單位成果表揚與頒獎典禮」，共15家醫療院所、藥局及10名熱心服務績優志工受獎，其中獲獎志工有市場退休攤販熱心投身勸導大腸癌篩檢，隨身攜帶篩檢瓶與宣導單，一年可以協助勸導近百人自主篩檢，效果卓越。

個性樂觀爽朗的志工洪官蘭，有感於癌症病人愈來愈多，民國89年起便投身預防大腸癌的宣導志工，過去在新源市場擺攤販售熟食肉品時，便常幫衛生局「拉客」，勸導許多客人要做免費大腸癌篩檢。

洪官蘭退休後更將衛生局「糞便潛血檢查」的空瓶和宣傳單，隨時帶在身上，她時常掛在嘴邊的問候，便是「衛生局有在推大腸癌免費篩檢，你做了沒？」，每年成功幫衛生局招攬了近百人進行篩檢，「業績」令衛生局感到敬佩，許多被檢查出瘜肉的民眾也對她特別感謝。

另一名志工林秀月從竹科退休後，加入衛生局志工行列迄今14年，積極協助推動各項讓健康宣導的活動，累積時數高達1258小時，不分平假日，時常穿梭全市禁菸場所宣導及勸導不要抽菸與遠離二手菸。

更藉由電訪關懷長輩，成功說動許多長輩前來裝設全口免費假牙，林秀月表示，因為自己也是全口免費假牙的受惠者，裝完假牙後不僅吃得好、臉色紅潤又有精神，有了自己親身經歷，更懂得如何向長輩推薦說明全口免費假牙的好處。

衛生局長王宗曦表示，新竹市結合58家戒菸合約醫療院所及193位醫事人員共同打造戒菸照護服務，提供民眾社區化、可近性、便利性的戒菸專業服務；也感謝5大醫院醫護人員犧牲假日到社區，為平時忙碌的市民提供「一次受檢，全面篩檢」社區到點整合性篩檢服務，自104年迄今已有逾萬人次受惠。

市場退休攤販洪官蘭熱心投身勸導大腸癌篩檢，隨身攜帶篩檢瓶與宣導單，一年可以協助勸...
市場退休攤販洪官蘭熱心投身勸導大腸癌篩檢，隨身攜帶篩檢瓶與宣導單，一年可以協助勸導近百人自主篩檢。圖／新竹市政府提供
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衛生局大腸癌戒菸

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