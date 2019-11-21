桃竹苗大連線！民眾黨朱哲成登記 柯媽媽：給年輕人機會

2019-11-21 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



台灣民眾黨提名苗栗縣第一選區立委參選人朱哲成，21日下午登記參選，柯文哲的媽媽何瑞英到場陪同，民眾黨新竹縣、桃園市的立委參選人林碩彥、陳泓維到場支持，民眾黨不分區立委參選人馮啟彥（大千醫院外科部主任）也趕到場。柯媽媽說，拜託大家支持民眾黨，也給年輕人做做看。

「桃竹苗連線！民眾黨加油！」柯媽媽說，請大家團結起來，拜託大家支持民眾黨。柯媽媽現身苗栗，有粉絲看到柯媽媽出現，上前跟柯媽媽合照。柯媽媽這幾天馬不停蹄，昨到台南、高雄，今天在新竹、苗栗，陪同民眾黨提名的參選人登記，「柯文哲沒有空，我來幫他跑一下」。

朱哲成說，民眾黨在桃竹苗地區提名的參選人，組「桃竹苗大連線」，打造桃竹苗共同生活圈。他參選主張乾淨政治，不賄選，不貪汙，要跟苗栗的舊政治說再見。

柯媽媽說，朱哲成是腳踏實地的人，實實在在，不是說一款做一款，給年輕人做做看，他是腳踏實地的，一步一腳印的，給年輕人打拚機會。

今下午登記參選無黨籍的證券分析師曾國良登記第一選區參選人，曾國良曾參選過苗栗縣長。