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強拆違建要收費了 桃園通過自治條例送議會審查

2019-11-21 18:03聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市政府每年編列2千萬元拆除違建，但違建拆不勝拆，市府都發局擬定違章建築強拆收費自治條例」已獲法規會審定，今天在市政會議上通過將送議會審議，市府指出，自治條例將針對大型及重複的違建收取拆除費用，若面積達300平方公尺以上大型違建或大型違建拆後重建者再拆再收，未來若條例審議通過後將依規收費，以撙節行政資源與建管成效。

市府統計桃園農地大型違建列管現有287件，以105年5月20日為分水嶺，以後新增的農地大型違建優先強拆，目前已經結案141件，強制拆除經費龐大，部分違建被拆後故態復萌，市府獲報後得再耗費物力人力拆除，每件違建量體不一，拆除經費從數萬元到50萬元不等都有，明顯耗費行政資源，針對惡劣興築違建者，桃園市政府決定收取強拆費用。

市府都發局長盧維屏說，桃園違章的狀態多元、量多且輕重程度不同，市府於105年訂定「桃園市違章建築處理要點」，按違章的輕重緩急狀況分級分類處理，由於農地違章建築不斷增加，中央相關部會成立「保護農地專案」，並於106年公布，針對105年5月20日後的農地違章大型工廠要強制拆除的規定，以終止農地違章情事。

盧表示，105年5月20日後的農地違章大型工廠的拆除作業是以「夷為平地」為原則，而若是105年5月20日以前既存的農地違章工廠，則由經發局依「工廠管理輔導法」輔導轉型及納管，以避免環境污染及保護桃園農地資源。

副市長李憲明也認為，違章建築在台灣是很重要的議題，多年來政府處理大多動輒得咎，以往議會審查預算時，提及違章建築議題也有多元的意見，市府今天通過「違章建築強拆收費自治條例」草案，針對105年5月20日後新增的農地大型違建物優先拆除，較符合公平正義原則，其餘既存違建則按現行「桃園市違章建築處理要點」分類拆除順序處理。

桃園市政府每年編列2千萬元拆除違建，但違建拆不勝拆，市府都發局擬定違章建築強拆收...
桃園市政府每年編列2千萬元拆除違建，但違建拆不勝拆，市府都發局擬定違章建築強拆收費自治條例」已獲法規會審定，今天在市政會議上通過將送議會審議。記者張裕珍／攝影
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違建農地建築

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