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竹市議會通過推動共享車位及機車 解決停車位不足難題

2019-11-21 17:59聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市停車位供不應求，議長許修睿及多名議員分別提案建請市府推動共享車位及共享電動機車，解決停車位不足及交通問題，今天下午議會審查通過，將送請市府依規辦理，市府交通處指出，正研擬共享車位相關辦法，最快年底開放業者申請，另外也在蒐集雙北共享機車的操作模式等資料評估，如有好的推動模式，也會配合推動。

議長許修睿提案指出，資源共享成趨勢，交通部去年放寬共享車位業務，鼓勵自用車位閒置時間透過合法共享車位媒合服務業者平台，供外車使用並可收取合理停車收入，新竹市有15萬輛汽車，停車格僅1萬4千個，供不應求，台北等縣市已推動共享車位業務，提高停車空間減少違停，建請市府擬訂共享車位媒合服務業者登記計畫，並在明年開放實施。

市議員施乃如也提案建請市府推動共享車位，改善市區停車位不足與交通問題，她認為目前公有停車位不足，狹窄的舊城區街道常有隨意停車情形，造成許多用路人不便，近年許多城市推動共享車位，建議市府進可行性評估後盡速辦理。

施乃如與蔡惠婷也分別提案建請市府爭取試辦共享電動機車，可全天提供不同人的旅運需求，讓資源做最大化運用，也可達到節能減碳的效果。這些提案經議會討論，都無異議通過。

市府交通處指出，已參考台北等推動共享車位的經驗研擬相關辦法，有的社區或辦公大樓特定時段停車空間閒置，可以透過媒合平台業者釋出供外車使用，預計年底前擬訂相關辦法開放業者申請登記，由業者自行整合閒置車位共享。

至於共享機車，交通處指出，正蒐集已推動的縣市操作模式等資料，還需評估預算、成本效益及業者意願，如有好的推動方式，也願意配合推動。

新竹市停車位供不應求，市議會今天通過多名議員提案，建請市府推動共享車位及共享機車...
新竹市停車位供不應求，市議會今天通過多名議員提案，建請市府推動共享車位及共享機車。報系資料照片
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新竹電動機車

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