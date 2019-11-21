宣傳2020台灣燈會動起來 外埔區長帶隊到苗栗宣傳

2019-11-21 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／即時報導



宣傳2020台灣燈會在台中，台中市府各單位都動起來，台中市外埔區公所區長葉聯慶今帶隊參訪苗栗縣苑裡鎮公所和鎮民代表會，宣傳2020台灣燈會，邀大家一起到台中看花燈。

中市外埔區公所區長葉聯慶今率團參訪苗栗縣苑裡鎮公所及苑裡鎮民代表會，葉聯慶介紹說，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，將於后里森林園區、馬場園區及文心森林公園等三地登場，主展區將於明年2月8日至2月23日在后里將花博園區重新規劃主燈會以「森林奇幻境地」來呈現，另花博后里馬場園區及森林園區則分別規劃有「藝想世界」及「雨林秘境」為主題，將傳統美學結合科技裝置、生態永續作為特色；副展區將於今年12月21日至明年2月23日在文心森林公園展出「童趣樂園」。