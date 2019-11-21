桃園市109年元旦升旗健走移師桃園區 摸彩抽Gogoro

2019-11-21 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園109年元旦升旗暨健走活動將於桃園區三民路與三元街口登場，元旦早上邀來實力唱將許富凱、曹雅雯領唱國歌，健走路程則有3公里長，將沿著南崁溪河濱公園行走，市府預估當天參加人數2萬人，走完全程可獲得熊本熊造型便當盒及背包，現場也準備Gogoro電動機車、iPad Air、iPhone、50吋液晶電視等摸彩好禮，12月9日將搶先開放網路報名。

桃園區長陳玉明今天下午在市政會議上進行「桃園市109年元旦升旗暨全民健走活動」專題報告，元旦升旗典禮當天將請到許富凱、曹雅雯領唱國歌，並邀請少棒、青少棒及青棒三冠王、超人氣熊本熊、ㄚ桃‧園哥等吉祥物與民眾互動，現場也將發放6千面小國旗及熊本熊頭套面具、ㄚ桃‧園哥造型氣球，並設置市政宣導攤位及烤乳豬、有機蔬菜等美食攤位。

桃園區公所指出，桃園市109年元旦升旗暨全民健走活動下月9日起至16日開放網路報名，名額6千人，報名連結將於開放報名前公告於桃園區公所官網，明年1月1日早上6點整也開放現場報名限額2千人，只有報名完成加上走完全程，才能拿到禮品和摸彩券。