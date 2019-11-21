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桃園鐵路地下化拚年底政院核定 7年後切換通車目標不變

2019-11-21 16:51聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

交通部鐵道審查委員張勝雄教授批桃園鐵路地下化是「錢坑」，並以無力把關等因素請辭，引起社會關注。桃園市政府捷運工程局今天下午發新聞稿說明，「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」可行性研究106年7月31日獲行政院核定，交通部鐵道局辦理綜合規畫報告，今年11月15日召開委員會審查獲原則通過，鐵道局需依審查意見，儘速修正報告書送行政院續審。

捷工局表示，桃園鐵路地下化設定今年底獲行政院核定的目標，接著續辦理後續的細部設計、都市計畫及用地取得等作業，並按綜合規畫核定後工期7年切換通車。

捷工局指出，桃園鐵路高架化因為貼近民房，沿線民眾抗議，導致都市計畫變更程序無法完成，且因為鐵路高架化桃園負擔比例高於台中、高雄，在吳志揚縣府時期爭取由中央全額負擔桃園鐵路高架建設經費，也僅撥付2億元費用。

捷工局表示，鄭文燦市府團隊上任後，交通部於104年2月函文表示，鐵路高架案都市計畫用地取得較原訂計畫落後50個月，市府深入瞭解民眾反對高架的訴求，並考量桃園段鐵路路廊寬度不足，高架化後對於桃園、中壢都會區沿線景觀、噪音衝擊過大，而且鐵路沿線居住人口密集，桃園車站、中壢車站為全國最繁忙的交通運輸樞紐，進出旅客量分居臺鐵第2位及第3位，僅次於臺北車站。

鄭文燦團隊因此認為都會區鐵路立體化採高架或地下不只是工程考量，應視路廊條件及環境容受力而定，希望藉由鐵路地下化的整體規畫，改善都市交通、促進都市發展、強化土地利用、再造都市樣貌，以景觀綠帶縫合鐵路兩側的發展。

依現行「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定，鐵路立體化計畫由地方政府辦理可行性研究，送交通部及行政院審查核定後，再由交通部指定所屬機關（構）辦理綜合規劃及環境影響評估作業，送行政院核定，接續辦理設計及施工作業。

捷工局局長陳文德說，桃園鐵路地下化的可行性報告於106年7月31日獲行政院核定，目前由交通部鐵道局進行地下化的綜合規畫及環境影響評估作業，，交通部鐵道局今年11月15日提送委員會審查原則通過，所以，不論是市府辦理的可行性研究，或交通部鐵道局辦理的綜合規畫及環境影響評估，都是按部就班，一步一步依法定程序辦理。

陳文德說明，鐵路地下化是桃園市民共同的期待，也是市政府重要的施政建設，市府團隊就任後，將這項計畫視為和交通部協商的首要工作。鐵路由高架轉為地下化對都市發展以及桃園到中壢之間的交通瓶頸有很大助益，取消了8座高架橋、8個地下道、20個平交道，原來的鐵路路廊將規劃成25米的林蔭大道，縫合都市景觀及發展。

為了避免受到其他介面工程影響，以市民需求為考量，桃園市政府在104年11月完成桃園鐵路地下化可行性報告後，與當時交通部高速鐵路工程局(現鐵道局)協調，將捷運機場線延伸中壢配合鐵路地下化進行必要調整，目前鐵路地下化桃園站、中壢站的先導工程，包括中壢後站遷建、機捷A23站及横渡線降挖，都已開工，未來配合三鶯延伸八德、捷運棕線、機場線等三加一軌道路線，讓北桃通勤更方便，能完成北北桃1小時軌道生活圈的新目標。

桃園鐵路地下化路線圖。圖／桃園捷運工程局提供
桃園鐵路地下化路線圖。圖／桃園捷運工程局提供
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鐵路地下化鐵道行政院

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