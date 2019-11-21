桃園景福宮200萬捐榮民醫院 添購醫療儀器回饋鄉親

2019-11-21 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



北榮桃園分院院長盧星華回贈感謝狀。圖／北榮桃園分院提供 分享 facebook

桃園景福宮關懷社區及病患，今天捐贈200萬元給北榮桃園分院添購體外震波治療儀、可攜式超音波膀胱容量測定儀，讓院方加強社區及弱勢病患優質醫療服務。景福宮主委王炯村、副主委市議員蘇家明、陳正忠等人出席捐贈儀式，北榮桃園分院院長盧星華回贈感謝狀。

榮民醫院表示，體外震波能用來治療多種病變，特別是肌肉組織附著在骨頭上的位置，以及足部發炎等。最新的趨勢是促進骨癒合，用來幫助治療壓力性或疲勞性骨折、骨缺血性壞死及癒合不良的骨折。衛生福利部於2015年首度核可使用低能量體外震波治療勃起功能障礙，使血管新生，讓缺氣的軟組織恢復血液供給，以改善局部血流循環。

可攜式超音波膀胱容量測定儀則有助於評估許多常見泌尿問題，如良性的前列腺增生(BPH)及泌尿道阻塞(BOO)，也可協助病患避免不必要的導尿及侵入性創傷，有利於尿失禁的治療，減少導管相關尿路感染的發生率。

盧星華院長對於新儀器治療成效有信心，表示體外震波治療為非侵入新治療技術，在各醫療領域都可以發揮，例如在復健科及骨科領域，可針對慢性肌腱或韌帶疾病給予高能量震波，達到組織再生及修復以舒緩症狀；在泌尿外科領域則利用低能量體外震波設備的探頭，發出低能量震波刺激陰莖海線體，或骨盆腔內產生新血管增生，改善血流及充血功能，進而改善勃起功能及硬度，為男性福音。