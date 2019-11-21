「桃園草」桃園找嘸 武陵高中自行車隊騎百里到新竹尋

2019-11-21 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園武陵高中自行車隊上周施行新計畫，騎到100公里外的新竹，一睹臨滅絕物種「桃園草」。圖／武陵高中美術老師姜昌明提供 分享 facebook

桃園武陵高中自行車隊日前戶外教育考察時，意外在新中橫路段附近發現化石，上周施行新計畫，想一睹以桃園為名的瀕臨滅絕物種「桃園草」，自行車隊騎到100公里外，位於新竹的桃園草最後棲地，終於讓他們近距離看到最後兩叢桃園草，學生利用課堂所學的科學繪圖，仔細觀察桃園草並將其描繪紀錄。

武陵高中美術教師姜昌明在準備選修課「桃園之美」過程中，在《台灣博物學會會報》中發現一張1914年發表，由時任博物館館長川上瀧彌命名的桃園草科學繪圖「桃園草」，因此開始瞭解該物種的背景，11月16日帶著8名自行車隊的學生，耗費一整天時間深入新竹濱海軍事管制區，經由荒野保護協會志工沈競程帶領下，終於目睹所剩不多、相當珍貴的桃園草。

桃園武陵高中自行車隊上周施行新計畫，騎到100公里外的新竹，一睹臨滅絕物種「桃園草」。圖／武陵高中美術老師姜昌明提供 分享 facebook

當學生看到桃園草時，姜昌明說不少人直呼「也太像雜草了吧」、「看起來像是沒人在乎的草」、「毫不起眼，完全無法想像它竟是瀕臨絕種的植物」，該課程還結合美術課科學繪圖，讓學生將圖鑑上的桃園草拓印到另一張紙上，仔細觀察桃園草後，再利用代針筆將植物的細節描繪清楚。

姜昌明表示，科學繪圖是過去相機未發明時，科學家為詳細紀錄動植物特徵，觀察後用簡單的繪圖工具將物種勾勒出來，成為一種藝術形式，這次藉由學生雙眼觀察與紀錄的資料，建立樣本資訊，將做為未來回到桃園地區尋找桃園草時的比對資料。

此外，目前姜昌明與學生已向桃市農業局林務科申請進入桃園高榮野生動物保護區，將在12月再度率領學生啟程，希望在桃園內尋找到在地桃園草的蹤跡，林務科也表示，若發現這類珍貴物種，一定會爭取各種資源去保護它。