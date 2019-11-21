民代批新屋野狗氾濫 上百隻雞被狗咬慘死

2019-11-21 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市議員邱佳亮今天質詢，指新屋沿海野狗氾濫，許多是市府結紮後回放的流浪犬隻，近月永安、蚵間一帶陸續有農戶飼養雞隻被野狗咬死，數量高達一百多隻，成了野狗氾濫的犧牲品，強調野狗氾濫已經影響當地居民生活，質問「被咬死的雞怎麼辦？能國賠嗎？」要市府協助處理。

邱佳亮說，新屋沿海野狗反映多次，迄今仍無法改善，最近就屢有鄉親抱怨，飼養雞隻被咬死，尤其永安漁假日遊客眾多，騎腳踏車的小朋友都會被狗追，野狗連大人都會咬，「難道真的要到咬死人，才要徹底處理嗎？」

邱認為，犬隻雖然結紮回放，但不代表就乖乖的，一樣可能咬傷雞隻或人類，受害居民紛紛反映，流浪動物結紮之後，應該放回動保園區收容，強調「狗有生命、雞也是有生命的」，鄉親辛辛苦苦養了那麼久的雞，難道就該死嗎？現在死了一百多隻該怎麼辦？

市長鄭文燦說，TNVR是現行動保政策，但原則是若造成攻擊與人員傷害，應採精準捕捉回到動保園區，「不是完全不能抓，若有公害問題還是要放回收容中心比較好」，重點是掌握狀況不再讓雞隻被咬傷的狀況發生，將責請農業局與動保處專案處理綠色隧道周邊流浪動物問題，採精準捕捉，讓流浪動物在園區訓化之後，以利民眾認養。