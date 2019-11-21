親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／和張奕不和？陽岱鋼：他有我的連絡方式

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

民代批新屋野狗氾濫 上百隻雞被狗咬慘死

2019-11-21 15:13聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市議員邱佳亮今天質詢，指新屋沿海野狗氾濫，許多是市府結紮後回放的流浪犬隻，近月永安、蚵間一帶陸續有農戶飼養雞隻被野狗咬死，數量高達一百多隻，成了野狗氾濫的犧牲品，強調野狗氾濫已經影響當地居民生活，質問「被咬死的雞怎麼辦？能國賠嗎？」要市府協助處理。

邱佳亮說，新屋沿海野狗反映多次，迄今仍無法改善，最近就屢有鄉親抱怨，飼養雞隻被咬死，尤其永安漁假日遊客眾多，騎腳踏車的小朋友都會被狗追，野狗連大人都會咬，「難道真的要到咬死人，才要徹底處理嗎？」

邱認為，犬隻雖然結紮回放，但不代表就乖乖的，一樣可能咬傷雞隻或人類，受害居民紛紛反映，流浪動物結紮之後，應該放回動保園區收容，強調「狗有生命、雞也是有生命的」，鄉親辛辛苦苦養了那麼久的雞，難道就該死嗎？現在死了一百多隻該怎麼辦？

市長鄭文燦說，TNVR是現行動保政策，但原則是若造成攻擊與人員傷害，應採精準捕捉回到動保園區，「不是完全不能抓，若有公害問題還是要放回收容中心比較好」，重點是掌握狀況不再讓雞隻被咬傷的狀況發生，將責請農業局與動保處專案處理綠色隧道周邊流浪動物問題，採精準捕捉，讓流浪動物在園區訓化之後，以利民眾認養。

市府動保處長王得吉說，今年動保處接獲新屋地區通報有飼養雞隻被犬隻咬死的案件有4件，死亡雞隻一百多隻，都有派員到現場了解，居民有需求會協助加強欄舍安全維護，若居民要提出國賠，也會尊重其意願，但參考其他縣市做法，確實沒辦法補償，但會向農委會函詢建議是否能擬定補償或保險機制，避免民眾損失。

桃園市議員邱佳亮今天質詢，指新屋沿海野狗氾濫，許多是市府結紮後回放的流浪犬隻，近...
桃園市議員邱佳亮今天質詢，指新屋沿海野狗氾濫，許多是市府結紮後回放的流浪犬隻，近月永安、蚵間一帶陸續有農戶飼養雞隻被野狗咬死，數量高達一百多隻，成了野狗氾濫的犧牲品。圖／桃園市議會提供
分享
桃園市議員邱佳亮今天質詢，指新屋沿海野狗氾濫，許多是市府結紮後回放的流浪犬隻，近...
桃園市議員邱佳亮今天質詢，指新屋沿海野狗氾濫，許多是市府結紮後回放的流浪犬隻，近月永安、蚵間一帶陸續有農戶飼養雞隻被野狗咬死，數量高達一百多隻，成了野狗氾濫的犧牲品。圖／桃園市議員邱佳亮提供
分享

結紮流浪動物國賠

相關新聞

「桃園草」桃園找嘸 武陵高中自行車隊騎百里到新竹尋

2019-11-21 15:14

朱立倫搭Rail Bike輔選陳超明 強調選舉比願景比服務

2019-11-21 15:47

醫師到基層診所駐診 民眾就近看病可銜接

2019-11-21 14:39

育才無數致力公益 美術老師退休設展分享生活體驗

2019-11-21 12:59

新竹大車站計畫獲交通部審查通過 全台首座跨站式平台

2019-11-21 12:42

免費ROS機器人應用課程 11月20日開放報名

2019-11-21 11:41

議員曾玟學請教育處送鄭聚然性平教材 鄭回送禮義廉恥

2019-11-21 09:14

模範公務員！4孩子的媽約聘職 10年認真稽查8大

2019-11-21 00:14

機捷車廂除異味 桃捷：將改善座椅、空調

2019-11-21 00:02

「雷射槍戰」搬進校園 學生操場上對戰嗨翻

2019-11-20 23:26

紙風車校園反毒 7年演出713場 巡迴680所學校

2019-11-20 23:17

不法業者偽造整地委託書 膽大濫倒200車次土方

2019-11-20 20:17

關西人強烈反彈 新竹宏關電廠環差初審卡關

2019-11-20 19:45

讓自閉兒拾起學習樂趣 護理長點出這個關鍵

2019-11-20 17:32

影／賴清德提3大要點必投周江杰 林光華也出面力挺

2019-11-20 16:40

影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地

2019-11-20 16:26

小政黨登記參選立委人數激增 桃園各選區選情增溫

2019-11-20 16:25

影／黃國昌為高鈺婷站台 批鄭宏輝只會躲在柯建銘背後

2019-11-20 16:04

影／關西第二座電廠？居民環保署陳情

2019-11-20 15:16

溫馨！竹市府自製驚喜影片 表揚模範公務人員

2019-11-20 12:43

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25
看更多

熱門文章

影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地

2019-11-20 16:26

金門鄉親注意囉…Foodpanda 11月29日上線

2019-11-20 23:29

竹聯幫主壽宴大開123桌 顏清標、尹衍樑到場

2019-11-20 19:28

新竹大車站計畫獲交通部審查通過 全台首座跨站式平台

2019-11-21 12:42

串連台中車站前後站！台中大智路明年8月貫通

2019-11-21 11:48

家人徹夜力勸 「澎湖王」林炳坤決定不選 了

2019-11-20 19:26

伯朗大道到了？台東197縣道池上路段不再有電桿煞風景

2019-11-21 07:17

來自土庫曼的義大教師古奇 全家歸化樂當台灣人

2019-11-21 12:14

台9線草埔隧道通車在即 防救災演練上緊發條

2019-11-20 18:32

關西人強烈反彈 新竹宏關電廠環差初審卡關

2019-11-20 19:45

還記得「忠仁忠義」？弟弟忠義現況曝光

2019-11-21 10:51

台南傳招募會員餐會送禮賄選？ 李武龍：被冒名栽贓

2019-11-20 20:16

蔡壁如汙衊議會？ 北市議會暫停政黨協商

2019-11-20 20:30

50歲創業賣手工貢丸 他從網購賣到實體店面

2019-11-21 08:12

議員曾玟學請教育處送鄭聚然性平教材 鄭回送禮義廉恥

2019-11-21 09:14

考滿分有炸豆花可吃 老闆鼓勵關山學童努力讀書

2019-11-21 06:51

浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎姜天陸獨得50萬獎金

2019-11-20 16:02

低調不造勢 澎縣尋求三連霸立委楊曜完成登記

2019-11-20 18:47

羅東小巨蛋不見了？ 宜縣議員發飆質詢各主管通通「罰站」

2019-11-20 16:24

不法業者偽造整地委託書 膽大濫倒200車次土方

2019-11-20 20:17

2019平鎮花彩節 警23日起執行交通管制

2019-11-20 18:48

影／黃國昌為高鈺婷站台 批鄭宏輝只會躲在柯建銘背後

2019-11-20 16:04

停駛近40年太平山森林鐵路復活規畫 竟未納入太平山

2019-11-21 12:09

最美日出秘境 和平島公園CIS入圍金點設計獎最佳設計獎

2019-11-21 09:18

小政黨登記參選立委人數激增 桃園各選區選情增溫

2019-11-20 16:25

模範公務員！4孩子的媽約聘職 10年認真稽查8大

2019-11-21 00:14

機捷車廂除異味 桃捷：將改善座椅、空調

2019-11-21 00:02

新北統籌配合款六都倒數第二 侯友宜：爭取不容易

2019-11-20 17:06

職場霸凌？ 前老總降等掃廁所 北畜：缺人支援

2019-11-21 00:04

吃糙米比較健康？專家的說法不一樣

2019-11-20 20:44

中市道路燙平 北屯軍功路今起6天夜間施工封道

2019-11-20 16:44

被誤認是伯朗大道 台東197縣道電桿地下化景更美

2019-11-20 17:20

60年剪報成痴 80歲翁家有寶山各地慕名

2019-11-21 12:58

統促黨推本屆嘉義縣議員落選人 登記參選海區立委

2019-11-20 17:06

食米檢驗機制不完整 專家揭冠軍米不能說的祕密

2019-11-20 23:34

用生命爭取西拉雅正名！76歲萬長老頂寒風立院前靜坐

2019-11-21 10:52

台中火鍋店林立 經發局長邀民眾來看燈會勿忘吃鍋

2019-11-20 18:31

台南農業觀光拚上日本大阪道頓堀 打卡送台南芒果乾

2019-11-21 10:52

立委登記參選第3天 苗栗縣累計10人登記

2019-11-20 20:17

修法收回中火許可權 議員槓環保署

2019-11-20 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top