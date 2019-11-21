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育才無數致力公益 美術老師退休設展分享生活體驗

2019-11-21 12:59聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，服務教育界27年，帶領學生參加各大比賽及升學，屢屢榮獲佳績，培育人才無數。從新竹高中退休後，除在全國各地巡迴演講，也長期參與書香再傳種籽書院公益活動，並致力推廣的「綠色生活地圖」融合美術教學課程，而這次她把重心放在自己身上，推出「行·憶·傳·寫」西畫薪傳展，與大家分享她的日常生活體驗。

陳素真在西元1957年出生於苗栗，國立台灣師範大學美術系所畢業，多次獲得新竹市績優教師及全國公教書畫展專業組油畫、水彩獎項，也協辦新竹米粉產業環境營造藝術空間介入、藝術鑑賞等系列講座。

竹市文化局長黃竫蕙讚盛陳素真30多年來持續投入公益活動，包含1997年舉辦個展時，將畫作義賣所得捐給捐給新竹署立醫院癌症病房；2002年個展也將義賣所得全數捐給新竹高中成立急難救助基金會；還帶領竹中學生家長繪畫班在署立醫院的大廳聯展義賣，大愛精神令人感佩。

陳素真表示，對她而言，好的藝術創作不但能感動自己，更能影響別人，陳素真這次展出旅行中的「行」系列、手作娃娃的「憶」系列、傳達文化薪傳的「傳」系列、靜物寫生的「寫」系列，媒材含括水彩、油畫及壓克力，63件創作靈感都來自生活感悟，即日起至12月8日止在新竹市文化局梅苑畫廊展出，開幕式於11月24日上午10時舉行，詳情可洽1999市民服務專線或撥打03-5332841查詢。

熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，培育...
熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，培育人才無數，這次她把重心放在自己身上，推出「行·憶·傳·寫」西畫薪傳展。圖／文化局提供
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熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，培育...
熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，培育人才無數，這次她把重心放在自己身上，推出「行·憶·傳·寫」西畫薪傳展。圖／文化局提供
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熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，培育...
熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，培育人才無數，這次她把重心放在自己身上，推出「行·憶·傳·寫」西畫薪傳展。圖／文化局提供
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熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，培育...
熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，培育人才無數，這次她把重心放在自己身上，推出「行·憶·傳·寫」西畫薪傳展。圖／文化局提供
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新竹米粉義賣文化局高中老師

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