育才無數致力公益 美術老師退休設展分享生活體驗

2019-11-21 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



熱愛藝術創作的陳素真，曾任新竹縣寶山國中、新竹市建華國中及新竹高中美術老師，服務教育界27年，帶領學生參加各大比賽及升學，屢屢榮獲佳績，培育人才無數。從新竹高中退休後，除在全國各地巡迴演講，也長期參與書香再傳種籽書院公益活動，並致力推廣的「綠色生活地圖」融合美術教學課程，而這次她把重心放在自己身上，推出「行·憶·傳·寫」西畫薪傳展，與大家分享她的日常生活體驗。

陳素真在西元1957年出生於苗栗，國立台灣師範大學美術系所畢業，多次獲得新竹市績優教師及全國公教書畫展專業組油畫、水彩獎項，也協辦新竹米粉產業環境營造藝術空間介入、藝術鑑賞等系列講座。

竹市文化局長黃竫蕙讚盛陳素真30多年來持續投入公益活動，包含1997年舉辦個展時，將畫作義賣所得捐給捐給新竹署立醫院癌症病房；2002年個展也將義賣所得全數捐給新竹高中成立急難救助基金會；還帶領竹中學生家長繪畫班在署立醫院的大廳聯展義賣，大愛精神令人感佩。