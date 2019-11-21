新竹大車站計畫獲交通部審查通過 全台首座跨站式平台

2019-11-21 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



新竹市政府推動新竹大車站計畫，可行性研究案昨獲交通部審查通過，市長林智堅感謝中央支持，讓這個低成本、高效益的計畫往前邁進關鍵一大步，預計明年啟動綜合規畫作業，林智堅表示，新竹大車站計畫將是全台第1個採跨站平台方式縫合前後站、藉此活絡城市發展的交通計畫，將使竹市百年車站風華再現，完整建構步行城市的願景。

林智堅指出，大車站計畫將成為串聯新竹前後站的重要樞紐，預計投入總金額65.8億元工程經費，秉持人本友善與低成本、高效益方案，建立起串聯前後車站的跨站平台，完工後除了縫合前後站翻轉城市軸線，也將提供多元運具，成為竹市新地標。

市府指出，林智堅上任後推動新竹車站改造3部曲，重新規畫、啟用新竹轉運站，並為前後站地下道進行50年來大改造，完成首部曲；去年完成站前廣場改造，並於後站增設風雨走廊，完成改造2部曲；大車站計畫是最關鍵的第3部曲。

林智堅說，大車站計畫首要考量是交通便利性，需充分考量民眾前往跨站平台轉乘和消費是否便利；再來是要與台鐵共同開發前後車站區域，帶動附近商圈，導入新竹地區的高消費力；最後透過都市更新、都市景觀及人行系統的重整與串聯，縫合被鐵路切割的前後站都市紋理，預期新竹大車站計畫將成為未來台灣首座採跨站式車站改造的新典範，藉以達成市民、台鐵局雙贏的成果。