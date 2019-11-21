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免費ROS機器人應用課程 11月20日開放報名

2019-11-21 11:41聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市政府青年事務局將於12月13日於桃園新明青創基地，舉辦「ROS機器人應用課程」，於11月20日開放報名，本次課程準備10台機器人原型套件，讓有志深入機器人領域的青年朋友，能習得產業最新趨勢與實務，課程完全免費。

青年局為培育青年學習機器人領域專門知識，購置10台機器人原型套件，每台價值逾新臺幣10萬元，讓有志於鑽研ROS（Robot Operating System 機器人操作系統）領域之青年朋友於桃園新明青創基地免費使用；本次課程將透過專業課程與機器人實作，帶領青年朋友深入ROS的奧秘，課程內容包括全域定位演算法、地圖標的與載入、避障感測訊號輸入、全域路徑規劃、局域軌跡規劃等。

青年局繼去年成立了新明青創基地，以AI及智慧機器人育成中心為發展目標，帶動桃園地區的AI青創風潮之後，今年與凌華科技股份有限公司合作，於8月19日至23日開辦全台第一個大型以ROS為主題的「2019 Taoyuan ROS Summer School機器人暑期課程」，透過專業課程、企業講座（企業包括Intel、Nvidia、Microsoft及AWS）、機器人競賽等方式，提升青年機器人製作基礎實力，拓展AI及智慧機器人的專業知識與技術力，活動吸引約400名青年報名，經篩選後共逾200名學員參與課程，該次課程獲得青年朋友廣大迴響。

活動自11月20日起開始報名，至額滿為止。報名網址：https://reurl.cc/gve5aN

2019 Taoyuan ROS Summer School結業式。圖／青年局提...
2019 Taoyuan ROS Summer School結業式。圖／青年局提供
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桃園市政府青年事務局將於12月13日於桃園新明青創基地，舉辦「ROS機器人應用課...
桃園市政府青年事務局將於12月13日於桃園新明青創基地，舉辦「ROS機器人應用課程」。圖／青年局提供
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2019 Taoyuan ROS Summer School機器人實作課程。圖／...
2019 Taoyuan ROS Summer School機器人實作課程。圖／青年局提供
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青年青創AI機器人

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