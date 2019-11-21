親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

若鳳凰再往這邊走 氣象局：今午後發布海警機率就提高

國民黨反應像恐龍！2群人悄悄變色…騙走泛藍票

議員曾玟學請教育處送鄭聚然性平教材 鄭回送禮義廉恥

2019-11-21 09:14聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣政府教育處、文觀局、社會處與勞青處昨到縣議會工作報告，會後議員質詢。議員鄭聚然認為國小教性教育太早，希望苗栗要懂得拒絕；曾玟學質詢時，請教育處送一份性別平等教材給鄭議員；下午在勞青處工作報告後，鄭聚然質詢時，回送曾玟學「禮義廉恥、四維八德」，兩人隔空交火。

苗栗縣議員鄭聚然昨詢問教育處長徐永鴻，有查過苗栗縣有沒有學校在課堂上教保險套、性行為，「小學適合教性教育嗎？」，很多家長跟他反映，壓力很大，這麼小教性教育做什麼？希望苗栗要懂得拒絕。

鄭聚然說，最近流行四維八德、禮義廉恥，苗栗是不是要加強，今天台灣能比大陸更進步「我們知道禮義廉恥、四維八德，不要之後不懂，結果臉部神經發生問題，不太好，做事情要憑良心，希望教育要做良心事業」。徐永鴻說，品德教育本來就是在做。

議員曾玟學之後質詢，曾玟學說，過去有調查大學生初夜年齡，平均有3成以上初夜在15歲以下發生，細部調查有6％男生、與2％的女生，是在國小發生性行為，這個數字代表，國小確實有這樣的現象。議員鄭聚然剛提到的大概是，劉姓老師在小三課堂教學保險套使用方式，這名老師在教學前都有經過全班家長同意，教學內容也符教育相關規範。

曾玟學說，不能視而不見在國小階段確實會有小朋友嘗禁果，他以自身當教育替代役經驗提到，學生發生性行為的比率，從國小就開始。全國未婚小媽媽約有1000多人，過去也有社會新聞，小學生發現身體異變，家長帶去檢查才發現懷孕

「必須要正視，正確的安全性知識，對於國小來說是很重要的」曾玟學說，如果在這個階段孩子們就懷孕對未來人生的歷程是重大影響，「好的知識，好的教學，讓他們懂得如何保護自己與對方」。

曾玟學拜託教育處長徐永鴻，提供一份國中小性別平等教育的教材給鄭聚然議員辦公室，讓他知道現在學校教學內容，是不是有他擔憂的狀況發生。徐永鴻說，會後會再請相關單提供。

之後下午社會處與勞青處工作報告後，議員鄭聚然詢問勞青處相關業務時，鄭聚然說，感謝曾玟學議員提醒，請教育處送的書，他也送給曾玟學兩本書「禮義廉恥」與「四維八德」也送給大家，為什麼現在年輕人不懂得禮義廉恥，觀點不對很麻煩，到公司上班，不懂得尊師重道，要怎麼學到東西，如何受到尊重？

教育處長徐永鴻說，性平教育是課綱一部分，學校會按課綱，做該做的事情，老師也有自己的智慧，會開課發會、課審會或專科老師，性平教材在國中小階段，健康教育與綜合課程。

苗栗縣議員鄭聚然。圖／報系資料照
苗栗縣議員鄭聚然。圖／報系資料照
分享
苗栗縣議員曾玟學。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員曾玟學。記者劉星君／攝影
分享

鄭聚然保險套性教育懷孕

相關新聞

機捷車廂除異味 桃捷：將改善座椅、空調

2019-11-21 00:02

模範公務員！4孩子的媽約聘職 10年認真稽查8大

2019-11-21 00:14

「雷射槍戰」搬進校園 學生操場上對戰嗨翻

2019-11-20 23:26

紙風車校園反毒 7年演出713場 巡迴680所學校

2019-11-20 23:17

不法業者偽造整地委託書 膽大濫倒200車次土方

2019-11-20 20:17

關西人強烈反彈 新竹宏關電廠環差初審卡關

2019-11-20 19:45

讓自閉兒拾起學習樂趣 護理長點出這個關鍵

2019-11-20 17:32

影／賴清德提3大要點必投周江杰 林光華也出面力挺

2019-11-20 16:40

影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地

2019-11-20 16:26

小政黨登記參選立委人數激增 桃園各選區選情增溫

2019-11-20 16:25

影／黃國昌為高鈺婷站台 批鄭宏輝只會躲在柯建銘背後

2019-11-20 16:04

影／關西第二座電廠？居民環保署陳情

2019-11-20 15:16

溫馨！竹市府自製驚喜影片 表揚模範公務人員

2019-11-20 12:43

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25
看更多

熱門文章

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎

2019-11-20 10:17

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25

影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地

2019-11-20 16:26

北畜傳職場霸凌 前老總降等還變清潔工

2019-11-20 10:31

竹聯幫主壽宴大開123桌 顏清標、尹衍樑到場

2019-11-20 19:28

金門鄉親注意囉…Foodpanda 11月29日上線

2019-11-20 23:29

影／北市畜產前總座降職掃廁所 蔡壁如說原委

2019-11-20 15:22

土耳其工程師為愛變大廚 台南開業推無菜單料理

2019-11-20 13:06

家人徹夜力勸 「澎湖王」林炳坤決定不選 了

2019-11-20 19:26

碧潭有約終於租出了 「碧潭有約廣場」明年7月開幕

2019-11-20 13:32

泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換 餐廳老闆娘送愛暖身

2019-11-20 14:39

關西人強烈反彈 新竹宏關電廠環差初審卡關

2019-11-20 19:45

高雄澄清湖風景區登革熱病媒蚊多 衛生局不排除強制管制

2019-11-20 10:22

伯朗大道到了？台東197縣道池上路段不再有電桿煞風景

2019-11-21 07:17

台9線草埔隧道通車在即 防救災演練上緊發條

2019-11-20 18:32

台南傳招募會員餐會送禮賄選？ 李武龍：被冒名栽贓

2019-11-20 20:16

蔡壁如汙衊議會？ 北市議會暫停政黨協商

2019-11-20 20:30

台塑員工登山失聯10天平安無事 警消直呼奇蹟

2019-11-20 12:56

農畜聯合開放日周六登場 十字花科蔬菜當主角

2019-11-20 11:52

探索山珍海味 學生：請媽媽不要再殺價了

2019-11-20 11:10

涉性騷擾學姐劉嘉仁回鍋北市聯醫 黃瀞瑩：不予置評

2019-11-20 14:42

柯文哲主張家禽產地屠宰送台北 農委會表贊成

2019-11-20 11:09

浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎姜天陸獨得50萬獎金

2019-11-20 16:02

台灣最早的淑女養成地 「長女人」以校為榮

2019-11-20 11:18

50歲創業賣手工貢丸 他從網購賣到實體店面

2019-11-21 08:12

9歲童照顧阿公獲選孝悌獎 可惜阿公舌癌剛離世

2019-11-20 15:14

屏東眷村百年老屋差點被燒 歷史建物防火安全受關注

2019-11-20 11:14

羅東小巨蛋不見了？ 宜縣議員發飆質詢各主管通通「罰站」

2019-11-20 16:24

侯友宜：不希望基層辛苦 被抹煞成為選舉口水戰

2019-11-20 10:27

低調不造勢 澎縣尋求三連霸立委楊曜完成登記

2019-11-20 18:47

北市主張家禽產地屠宰 農委會贊成

2019-11-20 14:25

開放日限定！畜試所牧草包拍照打卡 集章送明信片

2019-11-20 13:31

柯文哲推家禽產地屠宰冷送北市 市場處：未來趨勢

2019-11-20 11:15

影／黃國昌為高鈺婷站台 批鄭宏輝只會躲在柯建銘背後

2019-11-20 16:04

考滿分有炸豆花可吃 老闆鼓勵關山學童努力讀書

2019-11-21 06:51

小政黨登記參選立委人數激增 桃園各選區選情增溫

2019-11-20 16:25

台中兩議員身高差36公分 聯合質詢成亮點

2019-11-20 15:11

新北坪林區茶農翁治源製茶封王 為新北拿9連霸

2019-11-20 11:07

展出總價逾5億 安平遊艇展打造亞洲邁阿密

2019-11-20 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top