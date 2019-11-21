議員曾玟學請教育處送鄭聚然性平教材 鄭回送禮義廉恥

2019-11-21 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣政府教育處、文觀局、社會處與勞青處昨到縣議會工作報告，會後議員質詢。議員鄭聚然認為國小教性教育太早，希望苗栗要懂得拒絕；曾玟學質詢時，請教育處送一份性別平等教材給鄭議員；下午在勞青處工作報告後，鄭聚然質詢時，回送曾玟學「禮義廉恥、四維八德」，兩人隔空交火。

苗栗縣議員鄭聚然昨詢問教育處長徐永鴻，有查過苗栗縣有沒有學校在課堂上教保險套、性行為，「小學適合教性教育嗎？」，很多家長跟他反映，壓力很大，這麼小教性教育做什麼？希望苗栗要懂得拒絕。

鄭聚然說，最近流行四維八德、禮義廉恥，苗栗是不是要加強，今天台灣能比大陸更進步「我們知道禮義廉恥、四維八德，不要之後不懂，結果臉部神經發生問題，不太好，做事情要憑良心，希望教育要做良心事業」。徐永鴻說，品德教育本來就是在做。

議員曾玟學之後質詢，曾玟學說，過去有調查大學生初夜年齡，平均有3成以上初夜在15歲以下發生，細部調查有6％男生、與2％的女生，是在國小發生性行為，這個數字代表，國小確實有這樣的現象。議員鄭聚然剛提到的大概是，劉姓老師在小三課堂教學保險套使用方式，這名老師在教學前都有經過全班家長同意，教學內容也符教育相關規範。

曾玟學說，不能視而不見在國小階段確實會有小朋友嘗禁果，他以自身當教育替代役經驗提到，學生發生性行為的比率，從國小就開始。全國未婚小媽媽約有1000多人，過去也有社會新聞，小學生發現身體異變，家長帶去檢查才發現懷孕。

「必須要正視，正確的安全性知識，對於國小來說是很重要的」曾玟學說，如果在這個階段孩子們就懷孕對未來人生的歷程是重大影響，「好的知識，好的教學，讓他們懂得如何保護自己與對方」。

曾玟學拜託教育處長徐永鴻，提供一份國中小性別平等教育的教材給鄭聚然議員辦公室，讓他知道現在學校教學內容，是不是有他擔憂的狀況發生。徐永鴻說，會後會再請相關單提供。

之後下午社會處與勞青處工作報告後，議員鄭聚然詢問勞青處相關業務時，鄭聚然說，感謝曾玟學議員提醒，請教育處送的書，他也送給曾玟學兩本書「禮義廉恥」與「四維八德」也送給大家，為什麼現在年輕人不懂得禮義廉恥，觀點不對很麻煩，到公司上班，不懂得尊師重道，要怎麼學到東西，如何受到尊重？