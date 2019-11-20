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立委登記參選第3天 苗栗縣累計10人登記

2019-11-20 20:17聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

2020立委登記參選第三天，苗栗縣今共有6人登記，除了民進黨羅貴星、徐定禎、與無黨籍的頭份市民代表會主席温俊勇登記參選外，今登記的還有台澎黨的鍾林芷綸、勞動黨的林名哲、中華統一促進黨的曾宛菁。登記參選3天來，苗栗縣第一選區、第二選區，共累計有10人登記參選。

苗栗縣立委選舉有兩個選區第一選區、第二選區，今天有6人登記參選，民進黨第一選區參選人羅貴星、第二選區參選人徐定禎一同現身登記參選，第二選區還有無黨籍的頭份市民代表會主席温俊勇。還有台澎黨的鍾林芷綸，參選苗栗縣第一選區，鍾林芷綸是幼教老師，她已辭職參選，爭取政黨票支持。今下午登記還有勞動黨的林名哲、中華統一促進黨的曾宛菁，兩人都是登記參選第二選區。

截至20日為止，苗栗縣第一選區有4人登記，分別是國民黨爭取連任的陳超明、民進黨徵召縣議員羅貴星、無黨籍的朱英濠、台澎黨的鍾林芷綸；第二選區有6人登記，國民黨爭取連任的徐志榮、民進黨徵召徐定禎、台灣基進的林昱同、無黨籍頭份市民代表會主席温俊勇、勞動黨林名哲、中華統一促進黨的曾宛菁。

苗栗縣選委會辦理第十屆立法委員候選人申請登記從108年11月18日到11月22日，每天上午8點到12點，下午1點半到5點半。

台澎黨的鍾林芷綸（左二）今登記參選苗栗縣第一選區立委參選，鍾林芷綸是幼教老師，她...
台澎黨的鍾林芷綸（左二）今登記參選苗栗縣第一選區立委參選，鍾林芷綸是幼教老師，她已辭職，爭取政黨票的支持。記者劉星君／攝影
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台灣基進的林昱同，在登記首日就登記苗栗縣第二選區立委參選人，屬於任務型參選人，爭...
台灣基進的林昱同，在登記首日就登記苗栗縣第二選區立委參選人，屬於任務型參選人，爭取政黨票支持。記者劉星君／攝影
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苗栗縣中華統一促進黨民進黨2020選舉2020選舉苗栗縣立委

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