不法業者偽造整地委託書 膽大濫倒200車次土方

2019-11-20 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市楊梅區富岡新明街一處私人空地日前發生濫倒廢土案，在地方上鬧得沸沸揚揚，國民黨籍市議員涂權吉今天在議會質詢此事，直指12日就發現被業者入侵倒廢土，陸續向市府環保局、都市發展局檢舉，還向警方報案，但仍擋不住2百餘車次砂石車往返富岡街頭倒土長達4天，事後發現地主委託書竟是偽造，他認為市府無法即時攔截，濫倒廢土。

市府環保局長呂理德說，12日接獲陳情當天即派員前往現場稽查，現地XRF測定堆置砂石，確認為一般營建土石檢測正常，並無重金屬反應，可能因整地需求而引進土石，違法堆置部分已經開罰，並要求業者限期於19日前完成改善。

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涂權吉表示，日前他接獲富岡里長劉家聲陳情，位於富岡新明街171號對面空地從12日起，即發現砂石車滿載廢土進入傾倒，由於地方有疑慮提出抗議，但業者完全不予理會，由於地主旅居國外得知消息後，強調沒有委託任何人整治土地，業者侵門踏戶，將提出告訴。

涂權吉認為，業者在沒有土石買賣合約、無土石來源證明，甚至地主整地委託書都是偽造的情形下，12日起連續4天至少濫倒兩百車次，被傾倒面積達1公頃，已造成地方公害，並指環保局與都發局明明就有接獲檢舉陳情，為何不能及時攔截，讓濫倒者橫行4天才罷手。

市府都市發展局長盧維屏說，土方本就可以自由進行買賣，業者第一時間被查獲時有出具土方來源、地主同意書，當下有懷疑偽造，經過查證確實是假的，目前已經逮到行為人，並在製作筆錄當中，市府正在追查上游土資場，了解購買砂石來源有無不法再行究辦。。