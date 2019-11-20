關西人強烈反彈 宏關電廠環差初審卡關

2019-11-20 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



選址位於新竹關西美達工業區的民營「宏關電廠」，今天進入環保署專案小組第四次環差審查，但此案受當地人強烈反彈，今有上百名關西人包了3台遊覽車北上抗議，並有10人列席會議發言反對，環評委員最終認為此案爭議過大，應與地方妥善溝通，並補充空汙減緩抵減措施，決議補正再審。

此案2007年就通過環評，2016年提出環差申請。業者目前希望引進高效率低耗能低汙染機組，總裝置容量從800ＭＷ降為940ＭＷ，運轉時數從4017小時提升為5344小時，但發電效率也從至多57%升為60%，每年約需32.1萬公噸的天然氣用量。

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環委關切引進新機組後，對於空氣汙染物的削減程度。開發單位指出，跟原環說書相比，總懸浮微粒排放總量每年下降38.3%、硫氧化物下降84.3%、氮氧化物下降73.6%。

開發單位也給予地方居民承諾，優先提供就業機會給當地民眾，也擬提有效溝通方案，包括提供急難救助金、獎助學金等，也會落實地方參與監督的機制。

不過此案引起地方極大反彈，關西鎮鎮長劉德樑今天率領上百名關西人親自到環保署陳情，並攜帶1萬3千份連署書，「要對宏觀電廠投下反對票」。反宏關電廠自救會指出，關西已有一座民營電廠「新桃電廠」，再增加一座對關西的環境是不可承受之重。

自救會也說，關西三面環山，空氣擴散條件不佳，不利於空汙消散，且關西是「浪漫台三線」重點鄉鎮，發展願景為「緩慢有質感的宜居客庄小鎮」，宏關電廠的設置無疑是打了政府一巴掌。雖然尊重政府能源政策，但也希望審慎評估新電廠的設置，避免付出巨大社會成本，強調將「誓死捍衛家園環境，反對宏關到底」。