2019平鎮花彩節 警23日起執行交通管制
2019-11-20 18:48
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
一年一度2019桃園花彩節，11月23日起至12月1日為期9天，在平鎮區建安宮展區浪漫綻放，屆時將有大量觀光人車湧入。平鎮警分局為求活動圓滿順利，特別配合主辦單位規劃相關交通管制勤務，請參觀民眾多加注意。
平鎮警分局分局長李建民表示，2019桃園花彩節「花現平鎮幸福農來」活動，除行銷平鎮地方特色外，更讓民眾藉由「花現平鎮」來體驗平鎮「幸福農來」的人文采風，順勢發展各區休閒農業，為求花彩活動盡善盡美，分局各單位執勤人員將落實各項交通疏導管制勤務及為民服務工作。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
桃園平鎮花彩節「花現平鎮幸福農來」活動現場平東路建安宮，自行開車前往民眾，無論行駛國道1號或國道3號，均可轉入台66線快速公路下金陵路匝道後，再行駛金陵路往平鎮方向右轉平東路到達活動會場。另活動單位也有規劃免費市民公車接駁到會場，呼籲參觀民眾能多加利用，避免車潮雍塞。
另外平鎮警分局也會在建安宮前方，雙向兩側管制路邊停車，建立安全行人走廊，平東路與廟前路口將管制車輛進入，遊客車輛請停放於平東、龍祥路口前大型停車場，或龍祥路旁第二停車場。周邊除設有活動會場指示牌外，平鎮警分局也將派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。
留言