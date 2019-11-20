親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

疑機車違規迴轉！UberEats外送員閃不開撞上 頭重創命危

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019平鎮花彩節 警23日起執行交通管制

2019-11-20 18:48聯合報 記者張弘昌／即時報導

一年一度2019桃園花彩節，11月23日起至12月1日為期9天，在平鎮區建安宮展區浪漫綻放，屆時將有大量觀光人車湧入。平鎮警分局為求活動圓滿順利，特別配合主辦單位規劃相關交通管制勤務，請參觀民眾多加注意。

平鎮警分局分局長李建民表示，2019桃園花彩節「花現平鎮幸福農來」活動，除行銷平鎮地方特色外，更讓民眾藉由「花現平鎮」來體驗平鎮「幸福農來」的人文采風，順勢發展各區休閒農業，為求花彩活動盡善盡美，分局各單位執勤人員將落實各項交通疏導管制勤務及為民服務工作。

桃園平鎮花彩節「花現平鎮幸福農來」活動現場平東路建安宮，自行開車前往民眾，無論行駛國道1號或國道3號，均可轉入台66線快速公路下金陵路匝道後，再行駛金陵路往平鎮方向右轉平東路到達活動會場。另活動單位也有規劃免費市民公車接駁到會場，呼籲參觀民眾能多加利用，避免車潮雍塞。

另外平鎮警分局也會在建安宮前方，雙向兩側管制路邊停車，建立安全行人走廊，平東路與廟前路口將管制車輛進入，遊客車輛請停放於平東、龍祥路口前大型停車場，或龍祥路旁第二停車場。周邊除設有活動會場指示牌外，平鎮警分局也將派遣員警協助交通疏導，並在會場設立機動派出所，協助維護秩序、通報及為民服務。

2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘...
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘昌／攝影
分享
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘...
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘昌／攝影
分享
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘...
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘昌／攝影
分享
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘...
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘昌／攝影
分享
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘...
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘昌／攝影
分享
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘...
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘昌／攝影
分享
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘...
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘昌／攝影
分享
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘...
2019平鎮花彩節，23日起到12月1日舉行，已陸續有遊客提早前來賞花。記者張弘昌／攝影
分享

國道停車場

相關新聞

關西人強烈反彈 宏關電廠環差初審卡關

2019-11-20 19:45

讓自閉兒拾起學習樂趣 護理長點出這個關鍵

2019-11-20 17:32

影／賴清德提3大要點必投周江杰 林光華也出面力挺

2019-11-20 16:40

影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地

2019-11-20 16:26

影／黃國昌為高鈺婷站台 批鄭宏輝只會躲在柯建銘背後

2019-11-20 16:04

影／關西第二座電廠？居民環保署陳情

2019-11-20 15:16

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25

溫馨！竹市府自製驚喜影片 表揚模範公務人員

2019-11-20 12:43

苗縣石虎族群調查 議員盼公布網路

2019-11-19 23:46

聯外道路撞遺址 龜山盼保存史蹟

2019-11-19 23:36

航空城第三跑道案／環評初審卡關 地方憂期程跳票

2019-11-19 23:34

本月第2起！ 新豐掩埋場又起火

2019-11-19 23:28

國門陸橋又要管制 公路總局：鋼箱梁補強縮車道26天

2019-11-19 20:55

打造城鎮之心 苗栗火車站大改造 可望明年6月完工

2019-11-19 20:27

航空城第三跑道環評卡關 明年4月土地公告徵收恐跳票

2019-11-19 18:47

影／海豚陳屍通霄海岸 11月以來海龜、海豚接連斷魂

2019-11-19 18:45

影／中華職棒30年回饋列車 開到桃園楊心國小

2019-11-19 18:19

林口A7二期道路開闢卡磚窯廠遺址 議員請命

2019-11-19 17:14

中原大學資管系鍵盤糾察隊 勇奪全國大賽冠軍

2019-11-19 17:14

龍潭體育園區棒壘場延宕 市議員林昭賢會勘釋疑

2019-11-19 16:42

驚！竹縣游泳館傳有救生員持假證照 稽查確認偽造文書

2019-11-19 16:38

桃園近57萬劑公費流感疫苗三梯次接種 20萬學生受惠

2019-11-19 16:29

為宗教發聲 風水命理師也來選立委

2019-11-19 16:00

桃園安東基地推校園跨域學習 電子積木加強邏輯手作力

2019-11-19 15:48

台72線公館、獅潭路段21、22日封路施工 注意改道行駛

2019-11-19 15:29

苗栗縣石虎保育自治條例 兩版本議員們各自交鋒

2019-11-19 15:28

苗栗縣石虎族群研究調查 議員余文忠：未來研究要公開

2019-11-19 14:30

百貨週年慶登場 Big City遠東巨城、SOGO新竹店祭優惠

2019-11-19 14:16
看更多

熱門文章

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎

2019-11-20 10:17

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25

北畜傳職場霸凌 前老總降等還變清潔工

2019-11-20 10:31

高鐵南延17公里居然要10年才完工 潘孟安：不能接受

2019-11-19 20:04

打造城鎮之心 苗栗火車站大改造 可望明年6月完工

2019-11-19 20:27

影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地

2019-11-20 16:26

國門陸橋又要管制 公路總局：鋼箱梁補強縮車道26天

2019-11-19 20:55

超搶手！嘉市國際管樂節門票開賣 靜岡大學演出剩百張

2019-11-20 08:29

影／北市畜產前總座降職掃廁所 蔡壁如說原委

2019-11-20 15:22

土耳其工程師為愛變大廚 台南開業推無菜單料理

2019-11-20 13:06

桃園版普羅旺斯 仙草花節滿眼紫色花海

2019-11-19 23:38

碧潭有約終於租出了 「碧潭有約廣場」明年7月開幕

2019-11-20 13:32

高雄澄清湖風景區登革熱病媒蚊多 衛生局不排除強制管制

2019-11-20 10:22

泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換 餐廳老闆娘送愛暖身

2019-11-20 14:39

「來自大海的訃聞」 綠蠵龜漁網圍頸慘死外木山沙灘

2019-11-19 20:30

市場改建追加預算拖到卸任時？ 柯文哲挨批留爛攤子

2019-11-20 00:05

北市第一果菜、魚市場改建 改採減項發包

2019-11-20 00:14

探索山珍海味 學生：請媽媽不要再殺價了

2019-11-20 11:10

竹聯幫主壽宴大開123桌 顏清標、尹衍樑到場

2019-11-20 19:28

柯文哲主張家禽產地屠宰送台北 農委會表贊成

2019-11-20 11:09

台灣最早的淑女養成地 「長女人」以校為榮

2019-11-20 11:18

打敗蔣萬安？何景榮參選政見放照片、插圖

2019-11-19 20:22

防跌倒！高雄市走進社區開運動班 幫長輩練肌力

2019-11-20 07:41

涉性騷擾學姐劉嘉仁回鍋北市聯醫 黃瀞瑩：不予置評

2019-11-20 14:42

農畜聯合開放日周六登場 十字花科蔬菜當主角

2019-11-20 11:52

台灣維新黨發言人梁雅羿 宣布退出台中立委選戰

2019-11-19 20:21

侯友宜：不希望基層辛苦 被抹煞成為選舉口水戰

2019-11-20 10:27

台中迪士尼耶誕 亮到元旦

2019-11-19 23:34

搭阿里山林鐵 旅讀林業風華

2019-11-19 23:54

屏東眷村百年老屋差點被燒 歷史建物防火安全受關注

2019-11-20 11:14

9歲童照顧阿公獲選孝悌獎 可惜阿公舌癌剛離世

2019-11-20 15:14

柯文哲推家禽產地屠宰冷送北市 市場處：未來趨勢

2019-11-20 11:15

開放日限定！畜試所牧草包拍照打卡 集章送明信片

2019-11-20 13:31

羅東小巨蛋不見了？ 宜縣議員發飆質詢各主管通通「罰站」

2019-11-20 16:24

小花燈預算50萬？500萬？ 中市火爆詢答

2019-11-19 23:22

台中兩議員身高差36公分 聯合質詢成亮點

2019-11-20 15:11

台塑員工登山失聯10天平安無事 警消直呼奇蹟

2019-11-20 12:56

豬比人多 嘉縣溪口鄉將成全國第一全面畜牧資源化鄉鎮

2019-11-20 14:19

影／黃國昌為高鈺婷站台 批鄭宏輝只會躲在柯建銘背後

2019-11-20 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top