誠實大叔張誠博士桃園登記參選 力拚科技立委
2019-11-20 18:18
聯合報 記者張弘昌
／桃園即時報導
全國知名的國防科技專家，前雄三飛彈總工程師張誠博士，今早上8時現身桃園市選舉委員會，代表國會政黨聯盟登記參選桃園市第五選區 （平鎮區、龍潭區）立法委員，與同黨的不分區立委徐欣瑩、王靜亞、新竹縣第一選區立委候選人吳旭智，以「科技專業」力拚參選第10屆立委選舉。
在桃園市平鎮、龍潭大街小巷，懸掛「誠實大叔張誠」布條文宣的張誠，今年以立法院不能沒有科技專業立委為主打，主張用科技帶動產業發展、改善空汙、活化交通，要給人民過好日子、有權吸新鮮空氣。
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張誠表示，第五選區立委參選人，缺乏具科技背景的人選，張誠的國防科技背景以及全國知名度，各方學經歷條件與科技專業實力都耀眼。誠實大叔張誠的政見，還包含文化、教育、年金改革、老年養生照護、保障新住民權益等面向。
談起從政願景，張誠表情充滿期待的光芒，他曾分別在2016、2018年挑戰立委與議員。張誠坦言，這次在平鎮、龍潭地區打贏選戰非常有機會，走訪街巷，民眾對張誠的當選賦予高度的期待，身為軍人出身的他，自認對國家有責任，絕對會為這個社會付出所有的奉獻。
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