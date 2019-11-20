讓自閉兒拾起學習樂趣 護理長點出這個關鍵

2019-11-20 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



今日為國際兒童人權日，桃園市政府社會局日前舉行表揚推展早期療育人員的活動，衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科護理長謝彬彬分享，23年多的從業經歷中，遇到許多令她印象深刻的案例，更有不少特殊治療方式，像是自閉症的孩子特別喜歡車子、亮晶晶的東西，治療時便可以將這些元素設計進入課程中，增進孩子學習的興趣。

謝彬彬分享，曾有一個案例住在觀音，由於個案智能狀況不好，每天由媽媽載到內壢醫院治療，在高二的時候因為綜職科滿額後先安置在一般科別，學習上非常吃力，但所幸他遇到好老師及好同學，在大家協力幫助及自己努力下，竟成功考取烘焙執照，謝彬彬表示，考烘焙執照對一般人來說相當簡單，但對一名狀況不好、定期接受早療治療的孩子來說是相當困難的事。

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桃園療養院中多半照顧自閉症的孩子，謝彬彬說，自閉兒有一套特別的治療方式，像是特別喜歡車子、積木、火柴盒，或是看起來亮晶晶的東西，在教學過程中便會將這些元素融入課程做設計，比如教數學時會用車子進行數數訓練，還有利用寶特瓶裝水照光會閃閃發亮，藉此訓練孩子手臂肌耐力，用孩子有興趣的元素去設計課程，才能增加學習吸引力。

謝彬彬表示，早療能讓慢飛孩子更能銜接上教育課程，但主要照顧者跟家長要先勇於接受孩子的狀況，並願意花時間陪伴孩子走這一趟漫長的治療過程，有家長的支持和參與，早療才能發揮作用，讓慢飛孩子一步一步慢慢學習。