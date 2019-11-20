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影／頭份市代表會主席温俊勇登記參選立委 打破藍綠

2019-11-20 17:16聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市代表會主席無黨籍温俊勇，今在代表會結束後，從頭份市騎機車到苗栗市登記參選苗栗縣第二選區立委，温俊勇戴著黃色安全帽、穿黃色外套、騎黃色摩托車現身，温俊勇說，參選要打破藍綠。

温俊勇說，20日完成登記，希望2020總統大選、苗栗縣山線立委選舉，希望可以打破藍綠，選出一個不分山海線的立法委員，期待2020有不一樣的苗栗縣，沒有藍綠包袱、沒有政黨，只有鄉親的期待。

温俊勇競選團隊指出，「黃色」是這次競選的主要形象色，看起來很有活力又吸睛。

苗栗縣頭份市代表會主席無黨籍温俊勇，從頭份騎摩托車到苗栗登記參選第二選區立委，登...
苗栗縣頭份市代表會主席無黨籍温俊勇，從頭份騎摩托車到苗栗登記參選第二選區立委，登記完後，騎摩托車回去代表會。黃色摩托車、黃色外套與安全帽，一身黃色，黃色是競選團隊主打的形象色。記者劉星君／攝影
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苗栗縣頭份市代表會主席無黨籍温俊勇（前排坐者），今在多名頭份市民代表陪同下，登記...
苗栗縣頭份市代表會主席無黨籍温俊勇（前排坐者），今在多名頭份市民代表陪同下，登記參選苗栗縣第二選區立委。記者劉星君／攝影
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苗栗縣頭份市代表會主席無黨籍温俊勇（中），今在多名頭份市民代表陪同下，登記參選苗...
苗栗縣頭份市代表會主席無黨籍温俊勇（中），今在多名頭份市民代表陪同下，登記參選苗栗縣第二選區立委。記者劉星君／攝影
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苗栗縣總統大選2020選舉2020選舉苗栗縣立委

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