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賴清德提3大要點必投周江杰 林光華也出面力挺

2019-11-20 16:40聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣第一選區立委參選人周江杰今天下午在副總統參選人賴清德陪同下，兩人一起騎腳踏車從競選總部到選委會，辦理立委參選登記，賴清德提及3大原因要投周江杰，特別是如果周江杰有辦法打敗現任立委林為洲，這樣一來一往等於有兩席，「如果周江杰這一席能當選，很有把握立委席次可過半。」

賴清德表示，周江杰充滿理想性，年紀輕輕投入社會關懷、環境保護和建設鄉里的工作，也投入弱勢兒童扶幼計畫，以及他關心環境保護，參與荒野多年，可看出周江杰是年輕、有理想性的人。

其次，竹縣首次有兩席立委，這是竹縣新的機會，要有新的未來，因此一定要栽培新好人才，周江杰在議會問政專業，得到肯定，但他也為了向鄉親負責而辭掉議會工作，表示他是有能力做事，不會違背民眾期待，這樣的人才到立院，才能幫助立院在竹縣的發展。

第三，他是為了台灣而來，這是選舉的總目標是「英德配贏得大選，立委要過半」，特別是中國對台灣步步進逼，香港事件越來越嚴重，民眾都很憂心，我們要確保主權、維護民主，在此情況下，除了蔡英文要高票當選外，立委也要過半，周江杰這一席舉足輕重。如果周江杰有辦法打敗現任立委林為洲，這樣一來一往等於是有兩席，若周江杰這一席能當選，我們很有把握立委席次可過半。

周江杰表示，這40多天騎遍所有村里，他感受到民眾對地方的期待與希望。他現在站在這邊，心中想的是現在在環保署外的關西鄉親，他們為了開發案在環保署曬太陽陳情，那都是七、八十歲的阿公阿婆，他們為了關西空氣、新埔的水陳情。

上周新豐掩埋場焚燒，周邊居民得忍受從掩埋場飄過來不舒服的氣味，他的辦公室還收到新竹市民的陳情。一位竹北西區的阿伯握著他的手、哽咽問「為什麼竹北西區現在是這個樣子」。他也聽到湖口鄉親的聲音，上下班都在塞車，連假日出去玩都在塞車。

周江杰說要跟大家報告，我們其實有另外一個選擇，國民黨在竹縣長期執政18年，「我們要用行動，所有的力量才能帶來希望，我會竭盡一切力量，燃燒自己，為鄉親找到解決問題的方法」。

客家大老林光華今天也力挺周江杰，他指出，周在中央黨部歷練，擔任過發言人、客家部主任、新聞部主任，是很難得的人才，「既然是我把他拉過來，雖然現任立委林為洲是林家的，我曾與他並肩作戰，過往也是民進黨委員，但我覺得需要這個人才，我不能讓周江杰孤單。」

新竹縣第一選區立委參選人周江杰今天下午在副總統參選人賴清德陪同下，兩人一起騎腳踏...
新竹縣第一選區立委參選人周江杰今天下午在副總統參選人賴清德陪同下，兩人一起騎腳踏車從競選總部到選委會。記者郭政芬／攝影
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賴清德表示，他今天為了三個理由來到新竹縣陪同周江杰登記參選，呼籲民眾支持周江杰。...
賴清德表示，他今天為了三個理由來到新竹縣陪同周江杰登記參選，呼籲民眾支持周江杰。記者郭政芬／攝影
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周江杰今天在副總統參選人賴清德、客家大老林光華等人的陪同下登記。記者郭政芬／攝影
周江杰今天在副總統參選人賴清德、客家大老林光華等人的陪同下登記。記者郭政芬／攝影
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周江杰也分享他對於竹縣的理念，強調會竭盡一切力量，燃燒自己，為鄉親找到解決問題的...
周江杰也分享他對於竹縣的理念，強調會竭盡一切力量，燃燒自己，為鄉親找到解決問題的方法。記者郭政芬／攝影
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林為洲賴清德新竹

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