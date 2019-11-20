影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地
2019-11-20 16:26
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗縣生態保育教育中心第4期工程設置的犬貓動物焚化爐及相關殯葬設施今天上午完工啟用，縣內喜愛毛小孩的家庭不少，但過去一直欠缺寵物火化及殯葬設施，飼主必須遠送新竹及或他縣市處理，縣府為服務縣民，下一步將再爭取經費設置寵物納骨塔。
苗栗縣生態保育教育中心 (苗栗縣公立動物收容所)去年底已相繼完成1至3期工程，第4期工程規畫設置動物焚化爐、追思亭、樹葬、灑葬園區等殯葬設施。
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縣府上午舉辦犬貓動物焚化爐啟用典禮，縣長徐耀昌、銅鑼鄉長李瑞廷、縣議員黃芳椿、余文忠及地方相關單位人士到場，共同揭牌，宣示動物保護及尊重生命；徐耀昌呼籲養寵物「愛牠就不要棄養」，飼養前要想清楚，他也提及家裡養的狗，每天會自己跑去超商「買」熱狗吃，讓與會者不禁莞爾。
生態保育教育中心第4期工程斥資604萬元，焚化爐設備一次可焚化40公斤寵物、動物遺體，焚化後的骨灰可選擇在園區內樹葬或灑葬，讓園區除了提供動物收容、醫療協助外，又增加提供寵物火化安眠的場所。
苗栗縣動物保護防疫所長張俊義指出，第4期動物焚化爐及相關殯葬設施，原本規畫給園區內收容的犬貓及動物使用，縣府重視縣民飼養寵物的需求，因此未來也對外開放，讓縣民可就近在縣內圓滿料理毛小孩的身後事。
他表示，焚化爐提供縣民處理犬貓寵物遺體，現已公告收費標準，如不撿拾骨灰將採集體焚化方式，並按犬貓體重計費，5公斤以下每隻250元，其他按不同重量等級收費，21公斤以上1400元；申請撿拾骨灰者，採單獨焚化，未達30公斤犬貓每隻1700元，30公斤以上每隻2800元，骨灰由申請人自備骨灰罐攜回。
張俊義表示，寵物相關殯葬處理將委外經營，預計明年可辦理；在完成4期工程後，生態保育教育中心希望未來再爭取中央經費設置犬貓寵物火化骨灰存放區 (納骨塔)，園區也將增加綠美化並開放更多遊憩空間，讓人與動物相處的環境更親愛友善。
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