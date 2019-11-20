影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地

2019-11-20 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗縣生態保育教育中心第4期工程設置的犬貓動物焚化爐及相關殯葬設施今天上午完工啟用，縣內喜愛毛小孩的家庭不少，但過去一直欠缺寵物火化及殯葬設施，飼主必須遠送新竹及或他縣市處理，縣府為服務縣民，下一步將再爭取經費設置寵物納骨塔。

苗栗縣生態保育教育中心 (苗栗縣公立動物收容所)去年底已相繼完成1至3期工程，第4期工程規畫設置動物焚化爐、追思亭、樹葬、灑葬園區等殯葬設施。

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縣府上午舉辦犬貓動物焚化爐啟用典禮，縣長徐耀昌、銅鑼鄉長李瑞廷、縣議員黃芳椿、余文忠及地方相關單位人士到場，共同揭牌，宣示動物保護及尊重生命；徐耀昌呼籲養寵物「愛牠就不要棄養」，飼養前要想清楚，他也提及家裡養的狗，每天會自己跑去超商「買」熱狗吃，讓與會者不禁莞爾。

生態保育教育中心第4期工程斥資604萬元，焚化爐設備一次可焚化40公斤寵物、動物遺體，焚化後的骨灰可選擇在園區內樹葬或灑葬，讓園區除了提供動物收容、醫療協助外，又增加提供寵物火化安眠的場所。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義指出，第4期動物焚化爐及相關殯葬設施，原本規畫給園區內收容的犬貓及動物使用，縣府重視縣民飼養寵物的需求，因此未來也對外開放，讓縣民可就近在縣內圓滿料理毛小孩的身後事。

他表示，焚化爐提供縣民處理犬貓寵物遺體，現已公告收費標準，如不撿拾骨灰將採集體焚化方式，並按犬貓體重計費，5公斤以下每隻250元，其他按不同重量等級收費，21公斤以上1400元；申請撿拾骨灰者，採單獨焚化，未達30公斤犬貓每隻1700元，30公斤以上每隻2800元，骨灰由申請人自備骨灰罐攜回。