小政黨登記參選立委人數激增 桃園各選區選情增溫

2019-11-20 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



桃園市選委會今天持續受理立委參選人登記，勞動黨參選人李中、劉芳萍2人分別登記參選第4、第5選區立委，台灣維新黨參選人吳文凱登記參選第2選區立委、國會政黨聯盟桃園市黨部主委林國政登記參選第4選區立委，藍綠以外各政黨紛紛來馬登記參選，為桃園市立委選戰人數和選情增溫。

勞動黨李中表示，勞動黨徵召10名區域立委參選，主要是為爭取不分區席次，由於選舉資源耗費太大，小黨沒那麼多條件，為突破大黨席位，主打不分區席次，由在地長期參與勞工調解、勞工事務的人出來參選，鼓勵大家支持勞動黨。

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台灣維新黨吳文凱表示，參選是公民權利，他本身是年輕人，勞工階層也是農家子弟，感受台灣長期經濟停滯，政府20年來沒有解決年輕人困境，提出很多預防性長照政策，希望落實台灣社會及提升照護品質，大園人是他故鄉，希望出來做一些事。