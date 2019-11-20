影／黃國昌為高鈺婷站台 批鄭宏輝只會躲在柯建銘背後

2019-11-20 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



時代力量新竹市立委參選人高鈺婷今天中午11時許，在時代力量黨主席徐永明、秘書長吳佩芸、立委黃國昌、不分區立委參選人王婉諭、邱顯智的陪同下完成參選登記，高鈺婷表示，今天是人生第二次登記（第一次為結婚登記），意義特別所以希望伴侶見證，同為工程師的老公今天也特地請假，帶著女兒現身力挺。

時代力量黨主席徐永明表示，希望高鈺婷、邱顯智兩席全上，代表時代力量對新竹的重視、也是回應市民對時代力量的支持，全力為新竹人發聲、服務，他也說，兩席其實還不夠，希望時代力量不分區的其他人選都能一起被支持。小燈泡媽媽王婉諭今天也為高鈺婷站台表示，看到高鈺婷與她有相似的科技專業背景，同為母親都在為下一代努力，因此願意與時代力量一起為下個世代努力。

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立委黃國昌今天為高鈺婷站台表示，新竹市立委參選人中，只看到高鈺婷的政見，並沒有看到國、民兩大黨提出什麼政見、什麼願景，沒有想到堂堂執政黨提名的立委參選人鄭宏輝竟然會躲在柯建銘背後，不敢自己站出來。

黃國昌說，昨天聽高鈺婷說，「希望能約兩位鄭同學出來打球」，讓他非常期待，他說，剛踏入政壇的新手，面對兩位政壇老將，邀請他們針對政見辯論，展現時代力量的精神，「到底有沒有料？還是只是草包？到底是來選舉還是來選美？有沒有勇氣自己站出來，還是躲在師傅背後藏起來」，黃國昌說，只有把自己的政策跟選民交代，這才是真正尊重民主、尊重新竹。

前天遭民進黨立院總召柯建銘批評「錯把選舉當選美」，高鈺婷表示，對於民進黨批評，她說感到無奈；她認為，關於科技城轉型的議題、中資偷竊台灣的技術、托育、居住正義及香港難民庇護等，都第一時間站出來回應，也希望國民黨、民進黨兩位前輩站出來表態，一起做有價值、有意義的討論，她說，新政治就在不遠處，選民已經厭倦政治口水及利益分贓，需要的是專業、為人民發聲。