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台中兩議員身高差36公分 聯合質詢成亮點

2019-11-20 15:11聯合報 記者陳秋雲／即時報導

民進黨議員林德宇（右）與張玉嬿聯合質詢，兩人差36公分成為亮點。圖／林德宇提供
民進黨議員林德宇（右）與張玉嬿聯合質詢，兩人差36公分成為亮點。圖／林德宇提供
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校園公費流感疫苗接種率僅七成，台中市議員林德宇、張玉嬿今質詢要求市府衛生局加強宣導今年流感疫苗已升級為四價，提升家長對疫苗的信心，勿讓「怕痛變成流感防疫破洞」。

兩位議員聯合質詢，兩人相差36公分，成為今日質詢亮點。林德宇188公分丶張玉嬿152公分「很有喜感。」

衛生局長曾梓展說「當然不能讓防疫網有破洞。怕痛都是短暫的，一兩秒的事情」衛生局在各種場合都會來宣導，小孩子得流感造成的這些後遺症更可怕，有時候引發急性心肌炎、神經炎嚴重會致死。今年到目前全國已有33個死亡案例。

據新聞報導，有一些家長不讓小朋友接種疫苗，是因為擔心小朋友會痛。

林德宇說，校園接種率大概只有到七成左右。七成是一個集體防疫保護的臨界值，如果再低於這個數字，防疫的效果會大打折扣。

林德宇說，因小朋友接種一定要家長同意，家長不同意，孩子就不能打疫苗。這應加強宣導，讓接種率目標可以達到七成五，理想是八成才是最佳的安全值。

林德宇說，今年選株比較晚才確認，但疫苗已經提升到四價，猜錯的機率就相對降低，防疫的效果應該會提升，衛生局務必加強說明宣導，以解除部分家長顧慮，不能讓防疫有破洞。

衛生局長曽梓展表示，今年流感疫苗是四價，分3個階段打疫苗，第一階段11月15日開打，主要是針對學校孩童，包括國中跟國小，還有醫事人員。第二階段是12月8日，對65歲以上的老人及6個月大到6歲學齡前孩童，第三階段是明年1/1，全面對50歲以上的人、重大疾病、慢性疾病的人。

流感疫苗衛生局台中市

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