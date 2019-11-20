搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園機場捷運通車兩年多，近1年來陸續有乘客搭車時聞到車廂異味，市議員魯明哲也接到陳情，形容異味千奇百怪「有尿騷味、公廁味、臭拖把味道」，今天在議會質詢此事，質疑桃捷公司原因為何？何時解決？還揭露椅套採購標案疑雲，質疑採購標案花了3個月才廢標，但最後竟又由同一家廠商得標，價格更低，要求政風、財主與採購單位輔導查核。

市議員魯明哲說，桃園機場捷運有3個第一，全國最陡、全國最高又是全國單一路線最長，最近他發現機捷又拿下一個冠軍，就是「全國最有味道」的捷運系統，原來是車廂臭味，直言桃園臉面無光，且陳情臭味什麼形容都有，有尿騷味、公廁味道、臭拖把味與風口霉味等，「很扯，總而言之就是臭啦！」

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桃園捷運公司總經理蒲鶴章說，過去一年來確實有陳情，推測原因是雖然捷運才通車2年，但車廂其實已經有七、八年車齡，座椅年底年前會更換完成，也研判是因爲密閉式車廂，台灣環境潮濕，空調運轉問題衍生異味，將除臭過濾，預計明年一月可有大幅改善。

魯明哲認為，機捷服務往返機場乘客比例高，機捷是國家門面，但一上車臭味飄鼻「歐買尬」，他發現捷運公司展開除臭大作戰，但其中卻有一件很怪的標案，座椅配件採購案總預算4980萬元，採最低標，明明就有廠商決標，出價3300萬元，但卻在4月廢標，廢標後預算調整為4917萬元，最後仍是同一家廠商得標，出價壓更低以2900萬元得標。

魯今天找來桃捷公司廠長、採購人員等到議會說明，他質疑採購行政流程有異，明明1月15日就決標，為何拖了3個月才廢標，桃園捷運公司人員回應，最初認為標價過低，請廠商補差額保險金，後又考量廠商人力問題，不予決標，期間應有找專家學者檢討，期程才會拉長。

魯認為，此案凸顯預算浮編太離譜、採購程序欠周延、招標底價無章法且單位主管沒擔當，要求政風、財主與採購單位進場全面輔導查核。