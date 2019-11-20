溫馨！市府自製驚喜影片 表揚模範公務人員

2019-11-20 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹市府都發處約聘人員馬雪鈴是4個孩子的母親，10年來犧牲無數夜晚進行高壓力、高風險的八大行業公共安全稽查專案工作，敬業精神不輸正式公務員，從2800多名公務員脫穎而出，成為竹市首位獲模範公務員表揚的約聘人員；市長林智堅日前除頒發獎座給四名獲獎者，更準備驚喜影片，播放市府各單位直屬長官的內心話，場面溫馨。

108年度模範公務員共有都市發展處約聘人員馬雪鈴、市府文化局藝文推廣科長蔡雅如、行政處法治科長林宛蓁、東區區公所課員高菁蓮等4人獲選，為帶給獲獎者更溫暖、特別的肯定，林智堅一改過去於市務會議中贈與獎座的作法，親自與獲獎者會面，除當面感謝，市府更自製超溫馨「得獎影片」，看見朝夕相處的同事在影片中喊話「妳真的很棒」，蔡雅如當場感動落淚。

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「稽查不是一般人可以做的！」，影片中，都發處都市設計與開發科長楊仁豪說，馬雪鈴十年來認真辦理高壓力、高風險的公安稽查專案工作，即使身為4個孩子的母親，也不因工作繁忙疏於陪伴孩子，十分不容易。

「像一頭豹，只要鎖定目標，再多苦仍會往裡面咬，朝著目標衝！」文化局同事則說，蔡雅如承辦新竹300博覽會跟兒童藝術節等大型活動時承受巨大壓力，周末時間都奉獻於工作，無法陪伴家中兒女，為了見媽媽，兒女幾乎每一場活動都來捧場，蔡也只有以工作人員的身分，才能親自帶兒女體驗活動遊具。

行政處法制科長林宛蓁是常花許多時間協助同仁解決艱澀的法律難題，是出了名的「占線王」，被同事笑稱分機是市府內最難打通的前幾名。祕書長陳章賢也在影片中驚喜現身，提到林曾因孩子患病，焦急趕去學校接孩子、再趕回來開會，肯定她的敬業、負責。