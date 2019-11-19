國門陸橋又要管制 公路總局：鋼箱梁補強縮車道26天
2019-11-19 20:55
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
2017年8月6日，桃園市桃園、蘆竹交界的中山高桃園交流道旁國門陸橋突然大火重創封橋14天，造成桃園市民往返中山高塞車不便，事隔2年多「國門陸橋又要修橋了」。交通部公路總局第一區養護工程處今天下午公告，為辦理台4線國門陸橋下方鋼箱梁補強施工，自11月25日到12月20日止，該陸橋雙向車道縮減進行交通管制26天，請往返桃園、蘆竹、桃園機場地區的行車改道行駛。
桃園市桃園、蘆竹進出中山高最重要的國門陸橋，2017年8月6日，陸橋下方鋼樑大火受損嚴重，公路總局封橋進行修橋工程補強14天恢復通車，當時桃園市民進出中山高塞車不便記憶猶在。
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公路總局第一區養護工程處公告，國門陸橋縮減車道管制交通措施如下，南崁往桃園方向：
11月25日上午9時到下午4時，封閉國門陸橋及國1北上南崁交流道往桃園方向國門陸橋匝道，辦理改道工作。
自11月25日下午4時到12月20日長期施工，國門陸橋南崁往桃園方向橋上施工改道，原有2車道縮減為1車道(如附圖1)，請前往桃園用路人改道行駛新南路二段平面道路；國1南下出南崁交流道行車，建議右轉接中正路-忠孝東路-民生北路前往桃園方向。
桃園往南崁方向： 11月25日上午9時到下午4時，封閉國門陸橋及國1北上南崁交流道往桃園方向國門陸橋匝道，辦理改道工作。
自11月25日下午4時到12月20日長期施工，桃園往南崁方向原有2車道縮減為1車道(如附圖1)，往南崁用路人請儘量改道民生北路；往國1北上方向請改道莊敬路轉中正北路接國1北上匝道，避免壅塞(如附圖2)。
公路總局第一區養護工程處表示，國門陸橋自11月25日到12月20日橋下施工期間，請往返桃園、蘆竹地區路人注意該陸橋、路段封閉時間，遵守施工導引標誌及現場人員指揮，減速慢行，避免塞車浪費時間，相關道路行車資訊，請民眾隨時收聽廣播及注意資訊可變看板顯示交通管制訊息，亦可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035查詢。
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