打造城鎮之心 苗栗火車站大改造 可望明年6月完工
2019-11-19 20:27
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
苗栗縣政府配合營建署城鎮之心計畫，辦理「苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程」工程今年2月開工，苗栗縣長徐耀昌今視察相關工程，希望注重工程品質，打造苗栗新門戶，強化觀光動線，促進地方發展。水利處指出，工程執行進度約3成，預計明年6月完工。
水利處指出，「苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程」，總經費2億500萬元，營建署補助9成，共1億8450萬元，縣府配合款1成，2050萬元，工程在今年2月15日開工，預計明年6月可以完工。
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水利處指出，工程範圍與改善項目包括，苗栗火車站東站（前站），改善車站舊站體提供商業活動新場域及整合東站破碎空間，改善交通動線；西站（後站）透過交通動線分流，整頓西站站前停車亂象，以城市森林打造西站站前景觀。「鐵道綠廊串聯計畫」，以火車站為起點，導入鐵路意象建構自行車系統串接到貓裏山公園，到功維敘隧道口，全長約2公里。
苗栗火車站周邊的機車位往往一位難求，停車亂象頻傳，縣府水利處呼籲，民眾還是要有使用者付費習慣，台鐵有在一旁設置機車停車收費停車場，民眾可多加利用。
苗栗市公所為解決火車站周邊停車問題，爭取前瞻計畫，改善停車問題，擬在西站建置立體停車場，規畫地下一樓機車停放空間，苗栗市長邱震軍說，公所需負擔1億5千萬元，是沉痛負擔，盼中央與縣府協助解決。
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