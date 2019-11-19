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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

國際組織ICF來桃交流 圓桌論壇研討智慧航空城

2019-11-19 19:36聯合報 記者張裕珍／即時報導

國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請，來台展開為期3天論壇活動，今天工作坊邀來西門子交通運輸股份有限公司CEO Thomas Stein以智慧交通主題演講，分享從交通系統推動智慧服務的經驗，工作坊也透過圓桌論壇及分組討論的方式，讓產官學研交流交換專業知識，希望藉此建構未來桃園推動機場經濟學，以及發展智慧航空城的推動策略。

航空城公司總經理許又銘說，2020年桃園航空城將進入實質開發，可望成為智慧城市示範最佳場域，論壇融入桃園航空城計畫與桃園城市發展特色，包含機場經濟學帶動產業鏈與城市生活發展共存共榮以及對航空城計畫發展之未來期待，呈現未來智慧城市示範亮點方向。

另外為了解國際智慧建設推動情形，ICF代表團當中的美國Stantec公司Andrew Irvine分享嘗試從桃園視角定位機場願景，他指出航空城中的蛋黃、蛋白所隱含的工業與城市相互支持發展模式，有機會透過引進台灣前瞻的技術產業，重新建構社區或生活的智慧價值。

Columbia大學Norman Jacknis教授以行銷角度出發，強調建立桃園全球品牌形象的重要性；Joe Berridge教授強調與高科技行業所帶動的產業經濟效益是不容置疑，但在航空城中機場與區域成長之間聯繫更為緊密，應要保持土地使用的彈性與靈活性，才能分階段建立航空城的價值與地方感。

ICF創辦人John Jung則認為，航空城的發展的關鍵在於機場及相關區域智慧成長情形及是否可成為桃園經濟活動的樞紐之一，他也帶領來自美國及加拿大的4位學者與航空城公司、桃園市政府及產學研交流智慧建設、產業與創新、行銷、永續與文化等議題，並將製作成分享簡報於明天的航空城論壇中發表，讓核心機場除了航運角色外，也結合周邊城市交通、物流、高科技、會展、觀光、居住等資源，吸引旅客延伸利用，打造航空新市鎮。

國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請，來台展開為期3天論壇活動，今...
國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請，來台展開為期3天論壇活動，今天工作坊由桃園航空城公司總經理許又銘致詞開場。圖／桃園航空城公司提供
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國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請，來台展開為期3天論壇活動。圖...
國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請，來台展開為期3天論壇活動。圖／桃園航空城公司提供
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ICF國外專家與美大學院長包含Norman Jacknis（左起）、John J...
ICF國外專家與美大學院長包含Norman Jacknis（左起）、John Jung、Luigi Ferrara、主題演講者西門子石台恩執行長、Andrew Irvine、Joe Berridge參與桃園航空城論壇暨ICF聯合工作坊。圖／桃園航空城公司提供
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國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請，來台展開為期3天論壇活動。圖...
國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請，來台展開為期3天論壇活動。圖／桃園航空城公司提供
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