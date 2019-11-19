國際組織ICF來桃交流 圓桌論壇研討智慧航空城
2019-11-19 19:36
聯合報 記者張裕珍
／即時報導
國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請，來台展開為期3天論壇活動，今天工作坊邀來西門子交通運輸股份有限公司CEO Thomas Stein以智慧交通主題演講，分享從交通系統推動智慧服務的經驗，工作坊也透過圓桌論壇及分組討論的方式，讓產官學研交流交換專業知識，希望藉此建構未來桃園推動機場經濟學，以及發展智慧航空城的推動策略。
航空城公司總經理許又銘說，2020年桃園航空城將進入實質開發，可望成為智慧城市示範最佳場域，論壇融入桃園航空城計畫與桃園城市發展特色，包含機場經濟學帶動產業鏈與城市生活發展共存共榮以及對航空城計畫發展之未來期待，呈現未來智慧城市示範亮點方向。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
另外為了解國際智慧建設推動情形，ICF代表團當中的美國Stantec公司Andrew Irvine分享嘗試從桃園視角定位機場願景，他指出航空城中的蛋黃、蛋白所隱含的工業與城市相互支持發展模式，有機會透過引進台灣前瞻的技術產業，重新建構社區或生活的智慧價值。
Columbia大學Norman Jacknis教授以行銷角度出發，強調建立桃園全球品牌形象的重要性；Joe Berridge教授強調與高科技行業所帶動的產業經濟效益是不容置疑，但在航空城中機場與區域成長之間聯繫更為緊密，應要保持土地使用的彈性與靈活性，才能分階段建立航空城的價值與地方感。
ICF創辦人John Jung則認為，航空城的發展的關鍵在於機場及相關區域智慧成長情形及是否可成為桃園經濟活動的樞紐之一，他也帶領來自美國及加拿大的4位學者與航空城公司、桃園市政府及產學研交流智慧建設、產業與創新、行銷、永續與文化等議題，並將製作成分享簡報於明天的航空城論壇中發表，讓核心機場除了航運角色外，也結合周邊城市交通、物流、高科技、會展、觀光、居住等資源，吸引旅客延伸利用，打造航空新市鎮。
留言