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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

航空城第三跑道環評卡關 明年4月土地公告徵收恐跳票

2019-11-19 18:47聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市政府完成桃園航空城計畫土地徵收計畫提報內政部審議，帶動航空城計畫往前推動一步，但因航空城計畫「蛋黃」機場第三跑道環評日前環保署初審卡關，大園居民擔心勢將影響明年初完成第三跑道地上物協議價購期程，桃園航空城地方促進會今天下午表示，航空城機場第三跑道環評卡關，趕不上市府提出12月底前完成環評進度，明年4月土地公告徵收承諾恐「跳票」。

環保署機場第三跑道環評初審卡關，要求桃機公司明年2月29日前補齊資料，桃園航空城地方促進會認為，政府聘任環評委員頻頻換人，一再重複議題討論，但是市府區段徵收說明會公開表示12月完成第三跑道環評，明年1到4月完成地上物協議價購報區段徵收核准，明年4月公告土地徵收，如今環評初審卡關，勢將影響市府提出的土地徵收公告期程。

航空城地方促進會理事長林有財表示，市府確定航空城區段徵收配地比，非重畫區配地百分之四十一、重畫區配地百分之四十六，建地採1比1原則，如今查估土地、地上物協議購購公聽會完成，但是土地徵收補償比準地價格及地上物協議價購價格調整內容不明，市府應盡快邀集里長、民代、地方團體說明溝通。

市府地政局長陳錫禎表示，市府完成土地、地上物查估協議購價等各項程序，航空城土地徵收計畫已報內政部審議，預定明年3、4月核准，土地區段徵收地主九成八以上，預定明年4月公告

土地徵收時申領抵配地，另八成多地主同意地上物協議價購，市府預定明年6月優先發給搬遷戶價款，地主希望提高地上物價購標準及土地徵收補償價格合理調整，市府將擇期向地方說明溝通。

桃園航空城計畫核心「蛋黃」機場第三跑道的大園竹圍街（見圖）未來遷村，第三跑道環評...
桃園航空城計畫核心「蛋黃」機場第三跑道的大園竹圍街（見圖）未來遷村，第三跑道環評初審卡關，恐明年4月土地公告徵收「跳票」。記者曾增勳／攝影
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航空城土地徵收環評

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