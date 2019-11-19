影／海豚陳屍通霄海岸 11月以來海龜、海豚接連斷魂
2019-11-19 18:45
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮新埔海岸今天中午發現一隻死亡鯨豚，海巡人員趕往處理，並聯繫鯨豚救援及學術研究單位，確認死亡鯨豚為瓶鼻海豚，預定明天解剖調查海豚死因；11月以來苗栗後龍海岸接連發現2隻死亡綠蠵龜，不料又見鯨豚魂斷通霄海岸。
海巡署第四巡防區指揮部今天中午12點多，接獲民眾撥打118海巡服務專線通報，通霄鎮新埔國小前方500公尺處海灘發現1隻死亡鯨豚；指揮部通知白沙屯安檢所派員前往，小隊長張卡其趕往處置並聯絡中華鯨豚協會到場協助。
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海巡人員到場後確認鯨豚已明顯死亡，經丈量長約180公分、寬70 公分，因考量鯨豚為保育類動物，海巡派員維護現場狀況，並將死亡鯨豚照片傳至中華鯨豚協會辨識，確認品種為瓶鼻海豚，海巡人員先將瓶鼻海豚屍體搬至岸際，避免漲潮時遭潮水帶離沙灘，鯨豚協會明天將派員來解剖、採樣調查。
海巡署中部分署第三岸巡隊表示，民眾如果在岸際發現鯨豚或海龜等海洋生物有受傷需救護，可立即撥打118海巡服務專線，海巡人員將立即派員趕赴救援，共同維護海洋生態。
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