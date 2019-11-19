親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

智慧城市論壇造訪桃園 交流推動智慧服務經驗

2019-11-19 18:48中央社 桃園19日電

國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請來台進行3天的論壇活動，除了認識桃園航空城計畫，也實地走訪參觀機場及自貿港，並透過互動交流推動城市智慧服務經驗。

桃園航空城公司董事長王義川今天表示，桃園市日前勇奪2019國際組織ICF「智慧城市論壇」智慧城市無限學習主題首獎，桃園航空城公司特別邀請ICF主席暨聯合創辦人榮格（John Jung）率領代表團，來台進行3天的桃園航空城論壇暨ICF聯合工作坊，並走訪桃園航空城公司、桃園國際機場及遠雄自由貿易港區等地，交換推動智慧服務經驗。

航空城總經理許又銘表示，航空城將在明年進入實質開發，可望成為智慧城市示範最佳場域，這次參訪活動融入航空城計畫與桃園城市發展特色，包含機場經濟學帶動產業鏈與城市生活發展共存共榮，以及市府對於航空城計畫發展的未來期待，呈現推動未來智慧城市示範亮點方向。

許又銘說，除了邀請相關產業分享從交通系統推動智慧服務的經驗，更以圓桌論壇及分組討論的方式，讓代表團學者與航空城公司、市府等單位，交流智慧建設、產業與創新、行銷、永續與文化等議題，提供航空城推動機場經濟的參考，在航運角色外也結合周邊資源，打造航空新市鎮。

市府副秘書長邱俊銘（中）近日率市府團隊赴美國紐約參加國際組織智慧城市論壇舉辦的2...
市府副秘書長邱俊銘（中）近日率市府團隊赴美國紐約參加國際組織智慧城市論壇舉辦的2019全球高峰會，成功抱回tpo1獎座。圖/桃園市政府提供
分享
桃園市府副秘書長邱俊銘（中）近日赴美國紐約參加國際組織智慧城市論壇舉辦的2019...
桃園市府副秘書長邱俊銘（中）近日赴美國紐約參加國際組織智慧城市論壇舉辦的2019全球高峰會，成功抱回Top1獎座。 圖／桃園市政府提供
分享

航空城機場

相關新聞

航空城第三跑道環評卡關 明年4月土地公告徵收恐跳票

2019-11-19 18:47

影／海豚陳屍通霄海岸 11月以來海龜、海豚接連斷魂

2019-11-19 18:45

林口A7二期道路開闢卡磚窯廠遺址 議員請命

2019-11-19 17:14

中原大學資管系鍵盤糾察隊 勇奪全國大賽冠軍

2019-11-19 17:14

龍潭體育園區棒壘場延宕 市議員林昭賢會勘釋疑

2019-11-19 16:42

驚！竹縣游泳館傳有救生員持假證照 稽查確認偽造文書

2019-11-19 16:38

桃園近57萬劑公費流感疫苗三梯次接種 20萬學生受惠

2019-11-19 16:29

為宗教發聲 風水命理師也來選立委

2019-11-19 16:00

桃園安東基地推校園跨域學習 電子積木加強邏輯手作力

2019-11-19 15:48

台72線公館、獅潭路段21、22日封路施工 注意改道行駛

2019-11-19 15:29

苗栗縣石虎保育自治條例 兩版本議員們各自交鋒

2019-11-19 15:28

苗栗縣石虎族群研究調查 議員余文忠：未來研究要公開

2019-11-19 14:30

百貨週年慶登場 Big City遠東巨城、SOGO新竹店祭優惠

2019-11-19 14:16

光鎮里民眾活動中心啟用 屋頂空中菜園動手種蔬菜

2019-11-19 13:01

優人神鼓首設水上觀眾席近距離欣賞 開放報名限50人

2019-11-19 12:48

影／依賴導航？ 外地汽車誤闖中原陸橋機車道

2019-11-19 12:24

台版普羅旺斯「桃園仙草花節」近20萬坪紫色花海登場

2019-11-19 12:24

兒童遊具荒漠 竹縣親子抗議

2019-11-18 23:56

「短命」香山賞蟹步道 16個月就封閉

2019-11-18 23:49

收容流浪狗 桃園議員：分區建毛小孩之家

2019-11-18 23:44

露天燒稻草 竹市今年裁處34件

2019-11-18 23:41

大溪5+2溫室農場 歡迎承租享受田園樂

2019-11-18 23:15

注意！銅鑼、公館19日停水 台61線20、21日施工管制

2019-11-18 17:35

颱風一吹就斷了？香山賞蟹步道挨批「最短命的步道」

2019-11-18 17:16

一邊一國派人參選立委 桃一選區政黨大鬥法

2019-11-18 17:16

影／柯建銘批高鈺婷「來選美」 高：請收回性別歧視

2019-11-18 16:34

韓國瑜12月8日為桃園立委聯合造勢站台 議長：6席全上

2019-11-18 16:26

學生免費子宮頸癌疫苗爆不足 家長憂：影響防疫效果

2019-11-18 14:52

聯新國際醫院主動出擊 居家醫療到宅看診

2019-11-18 14:51

他回饋母校建功國小 捐贈行動教學系統

2019-11-18 14:27
看更多

熱門文章

友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04

台中市區景點只剩「逢甲夜市」？ 在地房東看完也搖頭

2019-11-19 16:25

百貨週年慶登場 Big City遠東巨城、SOGO新竹店祭優惠

2019-11-19 14:16

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30

「短命」香山賞蟹步道 16個月就封閉

2019-11-18 23:49

聆聽基層接地氣 南市警局長將每周2天市區駐點

2019-11-18 21:41

韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

台版普羅旺斯「桃園仙草花節」近20萬坪紫色花海登場

2019-11-19 12:24

那瑪夏小黃公車 到旗山僅24元

2019-11-18 23:27

新北警花200多萬引進Gogoro警車 里程受限基層不敢騎

2019-11-19 18:16

新北環保局邀請民眾當環保柯南 破汙染案探索環保知職

2019-11-19 12:24

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18

秋冬遊基隆再加碼 市府結合業者推住宿3波好禮

2019-11-19 14:57

五股垃圾山整頓 荒地變綠地已2千坪

2019-11-19 00:32

台72線公館、獅潭路段21、22日封路施工 注意改道行駛

2019-11-19 15:29

高雄警「機」慌狀況頻傳 警局：更新檔占流量

2019-11-19 15:51

周氏百年祖墳在軍事管制區 陳玉珍協商讓宗親購回

2019-11-19 17:18

影／依賴導航？ 外地汽車誤闖中原陸橋機車道

2019-11-19 12:24

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

出示花生進口標單 張麗善批中央

2019-11-18 23:26

台中大甲觀光客4年少74%雪崩 議員：國際露營區乏人問津

2019-11-19 14:29

大里十九甲惡臭嗆人 民怨取締無效

2019-11-19 00:00

測速桿王前4強都在蘇花公路 10個月讓3萬多人荷包失血

2019-11-19 16:29

蕭景田回應羅文嘉攻擊：民進黨已經沒有其他招式

2019-11-19 17:35

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

世界美顏小姐 埔里嬌娃高曼容奪第4名

2019-11-19 00:20

驚！竹縣游泳館傳有救生員持假證照 稽查確認偽造文書

2019-11-19 16:38

錯過再等300年 全球唯一八方御匾開放參觀修復過程

2019-11-19 12:34

台中13期重劃配地遙遙無期？地主租屋已花逾百萬

2019-11-19 13:31

愛台灣美食唯獨這一樣 日本議員：希望有一天能克服

2019-11-19 12:46

陽明山老屋活化 農試所宿舍蛻變咖啡館

2019-11-18 23:40

林志玲出嫁 台南觀光人潮翻倍

2019-11-18 23:28

基隆西定河混濁變色 環保局：家庭汙水排入魚群沒死

2019-11-19 15:48

清法戰爭135年 淡水滬尾礮台7米巨砲坐鎮

2019-11-18 23:45

看過九孔寶寶嗎？ 沒有外殼只能懸浮在水中

2019-11-18 20:42

獲喜樂島聯盟推薦 退休教師呂應宏登記參選澎縣立委

2019-11-19 18:05

基隆瑪陵山藥玩創意特色料理 優惠體驗券有好康

2019-11-19 14:04

花生進口謠言更嚴重 陳吉仲：再不行我天天來雲林

2019-11-19 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top