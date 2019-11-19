智慧城市論壇造訪桃園 交流推動智慧服務經驗
2019-11-19 18:48中央社 桃園19日電
國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請來台進行3天的論壇活動，除了認識桃園航空城計畫，也實地走訪參觀機場及自貿港，並透過互動交流推動城市智慧服務經驗。
桃園航空城公司董事長王義川今天表示，桃園市日前勇奪2019國際組織ICF「智慧城市論壇」智慧城市無限學習主題首獎，桃園航空城公司特別邀請ICF主席暨聯合創辦人榮格（John Jung）率領代表團，來台進行3天的桃園航空城論壇暨ICF聯合工作坊，並走訪桃園航空城公司、桃園國際機場及遠雄自由貿易港區等地，交換推動智慧服務經驗。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
航空城總經理許又銘表示，航空城將在明年進入實質開發，可望成為智慧城市示範最佳場域，這次參訪活動融入航空城計畫與桃園城市發展特色，包含機場經濟學帶動產業鏈與城市生活發展共存共榮，以及市府對於航空城計畫發展的未來期待，呈現推動未來智慧城市示範亮點方向。
許又銘說，除了邀請相關產業分享從交通系統推動智慧服務的經驗，更以圓桌論壇及分組討論的方式，讓代表團學者與航空城公司、市府等單位，交流智慧建設、產業與創新、行銷、永續與文化等議題，提供航空城推動機場經濟的參考，在航運角色外也結合周邊資源，打造航空新市鎮。
留言