影／中華職棒30年回饋列車 開到桃園楊心國小

2019-11-19 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



中華職棒每年球季中及球季結束，都會舉辦與基層學校棒球隊互動，邀請球星擔任教練現場教學，今年已經是連續第18年，走訪全台學校超過百間。中華職棒30年回饋列車，今天下午開到桃園市楊梅楊心國小，期待用行動把國球，扎根在每一位小球員心中。

中華職業棒球大聯盟會長吳志揚，特別以今年世界12強比賽，中華隊的拚戰精神為例，勉勵小球員不管以後長大還打不打棒球，但棒球就是教大家團隊合作、自律與紀律，以及勝不驕敗不餒。

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吳志揚強調，學會了棒球的精神，未來不管在哪裡，都會是一個有用的人。吳志揚說，棒球在台灣被大家所喜愛，正是因為我們的打拚團隊精神，期待小球員能夠多學、多體驗，也重視自律與團隊。

中職今天安排富邦悍將李宗賢、Lamigo桃猿梁家榮、統一7-ELEVEn獅楊家維，到楊心國小擔任教練，進行包括熱身、傳接球、守備及打擊教學。

小小球員學生，能近距離接觸到職業球星，學習棒球技巧，都感到很幸運、很驕傲。30名楊心國小的小球員，全程專心聆聽、用力練習，操場上也不時傳來，因為被3位職業球員誇獎，而開心歡呼的笑聲。