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日本宮崎都城市率團拜會竹縣 將持續觀光體育文化交流

2019-11-19 17:58聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

為增進觀光交流互動，日本宮崎縣都城市副市長兒玉宏紀、縣議員星原透一行，在竹縣議員上官秋燕的陪同下，今天到竹縣拜會縣長楊文科，楊文科特別邀請日本貴賓參與明年新竹縣元宵燈會，並組團到新竹縣浪漫台三線及鐵道內灣線觀光，雙邊未來將持續觀光、體育、文化的交流。

兒玉宏紀也表示，這次來竹縣拜會，很高興縣府邀請他們參加元宵燈會，回去日本後會積極地考慮後，再回應給縣府。

新竹縣從 2011 年起，由日台親善協會會長星原 透主辦，進行台日棒球交流，新竹縣中山、上館、關西國中小、五峰國中小、上智小學和青山社區棒球隊與宮崎縣的少棒聯盟交流，每年都安排比賽，暑假由竹縣赴日交流，寒假則由日本來台交流的模式進行，擴展雙方球員的視野並增加國際比賽經驗。

2017 年新竹縣與宮崎縣連續 6 年推動台日棒球交流賽，簽訂「友好都市交流協定」，雙方將就文化藝術、觀光、產業、教育、體育、農業等方面交流，經濟、文化藝術等團體也將互相往來，促成雙方更友善的城市互動，加深情誼。

2018「宮崎國際音樂節，及都城少年少女合唱團第 34 屆紀念演唱會，邀請新竹縣自強國中管樂團、峨眉國中舞蹈團參加。另外，新竹肉品市場2018年取得國內第一個和牛代理權，東泰高中也與都城高校締結姊妹校。

都城市副市長兒玉宏紀簡報中表示，都城市除了自然美景風光，也是是日本第一肉及燒酒故鄉。每5年舉辦一次的和牛能力共進會(和牛的奧林匹克)，宮崎獲得3連霸，而都城市就是飼養和牛的主要城市。此行特別推出以和牛為亮點、有日式、法式風味的豪華料理旅遊行程，祭出5人以上就可享有的旅行支援補助金制度，這是台灣限定，歡迎大家到都城市觀光。

日本宮崎縣都城市副市長兒玉宏紀也表示，這次來竹縣拜會，很高興縣府邀請他們參加元宵...
日本宮崎縣都城市副市長兒玉宏紀也表示，這次來竹縣拜會，很高興縣府邀請他們參加元宵燈會，回去日本後會積極地考慮後，會再回應給縣府。記者郭政芬／攝影
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為增進觀光交流互動，日本宮崎縣都城市副市長兒玉宏紀、縣議員星原 透一行到新竹縣府...
為增進觀光交流互動，日本宮崎縣都城市副市長兒玉宏紀、縣議員星原 透一行到新竹縣府拜會。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科（左一）特別邀請日本貴賓參與明年新竹縣元宵燈會，並組團到新竹縣浪漫...
新竹縣長楊文科（左一）特別邀請日本貴賓參與明年新竹縣元宵燈會，並組團到新竹縣浪漫台三線及鐵道內灣線觀光。記者郭政芬／攝影
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雙邊未來將持續觀光、體育、文化的交流。記者郭政芬／攝影
雙邊未來將持續觀光、體育、文化的交流。記者郭政芬／攝影
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新竹燈會楊文科

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