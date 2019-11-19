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反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

中原大學資管系鍵盤糾察隊 勇奪全國大賽冠軍

2019-11-19 17:14聯合報 記者張弘昌／即時報導

選舉議題發燒，隨著2020大選逼近，網路充斥各種真假難辨的訊息，甚至有「網軍」、「1450」等特定人士帶風向的痕跡，中原大學資管系學生關心社會議題，運用所學的AI人工智慧演算技術，與知名大數據業者合作成立「鍵盤糾察隊」，協助大眾還原資訊的真實面貌。

這項成功的產學合作模式，獲得全國大專校院資訊應用服務創新競賽第一名的肯定，中原學生不僅關心時事，也將資訊專業與社會需求做連結，獲得好評。

經濟部、教育部等單位共同主辦，第24屆大專校院資訊應用服務創新競賽落幕，今年有來自全國94所大專院校及高中職學校共800餘隊報名參賽，在激烈競爭下，中原大學資管系學生抱回1金、1銀、3銅等共7個獎項，其中金志聿老師帶領的學生團隊，更是連續2年勇奪第一名，他鼓勵學生透過所學的資訊技術，去認識、解決問題，為社會提供更好的服務。

中原大學資管系「鍵盤糾察隊」學生，與知名網路大數據業者「網路溫度計」合作，以全台最大的電子布告欄 (BBS)—批踢踢PTT作為研究模擬平台，透過網路爬蟲、文本語意分析、行為歸納分析等技術，開發建置「群眾共糾」平台—「PTT網軍行為分析系統」和「網友言

論自動過濾器」，提供給群眾作為輔助判斷的參考，希望降低民眾受到「網路風向操作」的影響。

長期關注網路風向議題中原資管老師金志聿表示，網路上有許多假新聞、假帳號、假訊息……影響閱聽者的思緒，今年他指導獲獎的「鍵盤糾察隊」及「HeyFans網黑網粉行為分析器」，兩組同學正是透過在校所學的AI人工智慧演算技術，分析、歸納整理網路大數據庫內的網友行為。

參與產學合作的學生，將網友帳號分群成「網粉、網黑」，並「糾」出異常的網友帳號與行為。除了PTT平台外，未來擬將其他社群平台也納入分析範圍，例如Facebook、討論區、新聞頻道等，降低網路風向操作，對社會的影響。

中原大學資管系學生表示，大部分社群使用者，都不想被網軍影響，卻看不出來誰是網軍，「鍵盤糾察隊」在做的就是，提供使用者平台和插件，輔助使用者判斷網軍，使網路透明化，讓大家聆聽到社群上的真實聲音。

另一組學生則關心，酒後駕駛肇事的問題，研發「MAD3-你的安全行車小幫手」行車系統，檢測駕駛酒精濃度，是否符合標準以及是否有疲勞駕駛的情形，獲得競賽第二名。指導老師洪智力表示，學生目前與台灣代駕公司合作，未來希望能更普及。

也有學生將「舌診」結合「聊天機器人Dr. tongue」，提供24小時完整的健康管理服務。指導老師李國誠則表示，希望學生可以透過專題實作，解決生活所遇到的實際問題，真正落實學用合一。

中原大學資管系自民國89年開始推動「數位服務」，成為國內「服務學習」教育模式的先行者。中原大學不僅連續3年榮獲1111人力銀行「企業最愛大學」調查私立大學第一名，更連續6年榮獲世界大學排名中心 (CWUR)台灣私立綜合大學第一名，是孕育兼具品格與專業人才的搖籃。

中原大學資管系學生研發「MAD3-你的安全行車小幫手」，立志確保駕駛行車安全。圖...
中原大學資管系學生研發「MAD3-你的安全行車小幫手」，立志確保駕駛行車安全。圖／中原大學提供
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中原資管系學生在李國誠老師（後排右二）指導下，研發系統為健康把關，贏得兩個獎項。圖／中原大學提供
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中原大學資管系「鍵盤糾察隊」透過大數據與人工智慧技術，讓社群回歸真實的面貌。圖／...
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中原大學資管系金志聿老師（圖中）帶領學生團隊「鍵盤糾察隊」，勇奪全國資管大賽冠軍...
中原大學資管系金志聿老師（圖中）帶領學生團隊「鍵盤糾察隊」，勇奪全國資管大賽冠軍。圖／中原大學提供
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中原大學PTT

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