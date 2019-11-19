林口A7二期道路開闢卡磚窯廠遺址 議員請命
2019-11-19 17:14
聯合報 記者張裕珍
／即時報導
桃園市龜山區文青里僅一條文青路聯外道路，內政部審議通過林口A7二期計畫道路變更案，預計將打通文學路與樂善一路交叉口，但用地涵蓋磚窯廠遺址，引起地方文史工作者關注，市議員陳雅倫認為，磚窯廠曾替龜山坪頂地區帶來繁華，遺址仍矗立兩座大煙囪與磚窯，主體結構完整，希望市府在開闢道路與文化保存能取得雙贏局面，市府允諾將協調爭取雙贏。
陳雅倫說，磚窯是早期龜山坪頂經濟發展主力，因六、七十年代台灣經濟高度成長，大台北地區建築需求大，因坪頂鄰近大台北且紅土礫石多，製作紅磚品質受到肯定，因此坪頂地區磚窯廠林立，為地方帶來空前繁華，許多老龜山人在磚窯廠工作養家糊口，乘載不少回憶。
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坪頂地區現仍留存磚窯廠遺址，一處荒棄三、四十年的遺址就恰好座落林口A7二期計畫道路開闢範圍，恐面臨拆遷命運，陳雅倫說，接到地方文史工作者林克雄陳情，曾到遺址現勘過，該處因尚未被開發，得穿越雜草樹間才得以一窺究竟，但細看主體仍保留相當完整，她認為，市府應在開闢計畫道路與產業文化保存上取得平衡，也希望能保留歷史發展軌跡。
鄭文燦說，林口A7二期都市計畫已由內政部營建署完成變更，期間未有文史工作者提出異議，是變更完成後才接獲提報，由於2座煙囪位於計畫道路中央，闢路閃不開也不適合S型轉向，也沒有其他替代道路，未來將與內政部營建署協調雙贏方案，但坦言若磚窯場指定為文化資產，聯外道路恐就要放棄，希望朝異地重建或是在周邊公園設置磚窯意象元素規畫。
文化局指出，10月24日才接獲地方文史團體提報，遺址實際座落地號與所有權人皆不明確，手邊史料也相當少，待查詢清楚後將邀請文資委員及所有權人進行後續文化資產會勘程序，文化局也將著手全桃園磚窯廠產業普查及盤點，作為紀錄標的相關建物歷史脈絡來源。
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