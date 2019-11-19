龍潭體育園區棒壘場延宕 市議員林昭賢會勘釋疑

2019-11-19 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市龍潭體育園區計畫，耗資1億9千萬元、佔地4公頃，連同原有的棒壘球場地整修外，也計畫新建曲棍球及足球二合一球場，羽球場、飛輪教室、重量訓練、韻律教室等多元設施的體能中心。全國運動會國際級曲棍球場風光啟用後，周邊工程延宕，棒壘球場遲未重新開放啟用。

市議員林昭賢接獲，龍潭區棒壘協會執行長陳良圖及理事林長信等人反映，棒壘球場原預定今年6月竣工，如今卻因周邊景觀工程牛步化，竣工日期遙遙無期，影響愛好棒、壘球人士，在體育園區既有的棒球場練球及比賽權益。

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市議員林昭賢表示，地方居民也質疑，每逢下雨工地雨水，無處可排溢出路面，體育園區規劃汽機車停車格不足，施工範圍僅在園區一隅，卻將舊有棒場場作為臨時棄土場，全面封閉球場，導致地方籌辦棒壘賽，缺乏寬敞足夠的場地可用。

市府體育局今天與市議員林昭賢，會同養工處及龍潭區棒壘協會幹部到龍潭體育園區會勘。體育局設施科長賴旻炫表示，因前段期間全力籌辦全國運動會曲棍球比賽場地事宜，加上原總工程費1億9千萬元，後追加7千萬元經費，增建景觀公園及相關附屬設施，工程進度才延

宕，預計明年底或後初完工啟用。

排水系統方面，向軍方取得土地後，變更運動園區及增建相關運動設施，請建照時均有依規定規劃相關排水設施，積水問題是因尚在施工階段，完工後一定可以解決。

停車格目前雖僅規劃汽車停車格48個、機車停車格43個，但有賽事期間需求，將協請交通局、區公所及警察單位，循路邊停車方式辦理。

愛好棒球人士質疑，何以擴大封鎖原有棒球場。體育局人員表示，因棒球場也計畫增建選手休息室、牛棚、行政中心等，加上植草皮及改善排水設施，為安全起見，必需作適當隔離安全措施。