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驚！竹縣游泳館傳有救生員持假證照 稽查確認偽造文書

2019-11-19 16:38聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣議員連郁婷今天接獲陳情，指出竹縣游泳館有名黃姓救生員的證照是假的，她依據救生員證照號碼查核後，赫然發現竟然是一名姓翁的男子，翁男才是真正有體育署救生員資格的人，連郁婷要求新竹縣府教育處重罰，並把關竹縣民的安全。

新竹縣體育場場長張國顯今天下午會同警方到竹縣游泳館查核，發現黃姓救生員僅有救生員一般證照，但竹縣游泳館把關更為嚴格，要求得具備體育署頒發的證照，黃姓救生員偽造體育署的救生員資格，已經明顯涉及刑法偽造文書，警方將進一步傳喚黃男到案說明。

張國顯表示，縣府和負責竹縣游泳館營運的遠東鋼鐵公司訂契約，由於偽造、變造涉及到違約情事，將依約處罰3萬元，並要求遠東鋼鐵公司改善。張國顯也說，會再撤查國民運動中心所有的救生員，是否有合格救生員證照，與教育部體育署公布的證照資料查核，避免發生偽造證照的狀況。

據悉，黃男從今年4月起於游泳館擔任救生員，他本身有救生員的資格，疑似因為體育署的救生執照還得花上萬元受訓、考照，才會犯下糊塗事。

連郁婷表示，荒謬的是上個禮拜縣府體健科才去縣立游泳池查核，在「泳池現場救生員人數是否足夠，是否具備有效證照」一欄，還勾選「是」，可能體健科的人會說是查核「現場救生員是否具備有效證照」，但她相信大家要聽到的不是這種反駁，而是政府有沒有做好把關的責任。她也要求所有在竹北國民運動中心擔任救生員的，都必須查核他們是否具備合格證照。

連郁婷今天下午也發公文到新竹縣府，要求教育處應再次稽核竹北國民運動中心所有被排班擔任救生員等人的資格。

新竹縣議員連郁婷今天接獲陳情，指出竹縣游泳館黃姓救生員的證照是假的。圖／連郁婷提...
新竹縣議員連郁婷今天接獲陳情，指出竹縣游泳館黃姓救生員的證照是假的。圖／連郁婷提供
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體育新竹教育部

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