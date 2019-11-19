驚！竹縣游泳館傳有救生員持假證照 稽查確認偽造文書

2019-11-19 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹縣議員連郁婷今天接獲陳情，指出竹縣游泳館有名黃姓救生員的證照是假的，她依據救生員證照號碼查核後，赫然發現竟然是一名姓翁的男子，翁男才是真正有體育署救生員資格的人，連郁婷要求新竹縣府教育處重罰，並把關竹縣民的安全。

新竹縣體育場場長張國顯今天下午會同警方到竹縣游泳館查核，發現黃姓救生員僅有救生員一般證照，但竹縣游泳館把關更為嚴格，要求得具備體育署頒發的證照，黃姓救生員偽造體育署的救生員資格，已經明顯涉及刑法偽造文書，警方將進一步傳喚黃男到案說明。

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張國顯表示，縣府和負責竹縣游泳館營運的遠東鋼鐵公司訂契約，由於偽造、變造涉及到違約情事，將依約處罰3萬元，並要求遠東鋼鐵公司改善。張國顯也說，會再撤查國民運動中心所有的救生員，是否有合格救生員證照，與教育部體育署公布的證照資料查核，避免發生偽造證照的狀況。

據悉，黃男從今年4月起於游泳館擔任救生員，他本身有救生員的資格，疑似因為體育署的救生執照還得花上萬元受訓、考照，才會犯下糊塗事。

連郁婷表示，荒謬的是上個禮拜縣府體健科才去縣立游泳池查核，在「泳池現場救生員人數是否足夠，是否具備有效證照」一欄，還勾選「是」，可能體健科的人會說是查核「現場救生員是否具備有效證照」，但她相信大家要聽到的不是這種反駁，而是政府有沒有做好把關的責任。她也要求所有在竹北國民運動中心擔任救生員的，都必須查核他們是否具備合格證照。