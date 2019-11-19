桃園近57萬劑公費流感疫苗三梯次接種 20萬學生受惠

2019-11-19 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市長鄭文燦今天前往成功國小了解公費流感疫苗校園接種情形，並表示今年全面採用四價流感疫苗，共計採購56萬8500劑公費疫苗，市府遴選18家醫療院所提供到校施打服務，不僅可避免家長奔波，也提升疫苗接種率，有效預防流感。

鄭文燦指出，因為世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲公布疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，但市府仍盡速接種，其中第一波施打對象為國小至高中職學生及醫事人員，第二波12月8日起，對象為65歲以上的長者及幼兒園，第三波於明年1月1日，對象為第一、二波以外的人，市府會盡全力完成三階段疫苗接種。

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此外，今年市府採購四價流感疫苗2000劑，將依照疾管署疫苗到貨期程，另行公告教師接種時間，保障教師健康。

鄭文燦說，流感疫苗可以讓長者及學生罹患流感比率降低，也希望藉此實施衛生教育，讓學生學習如何在病毒活躍期保護自己，增強抵抗力。

衛生局長王文彥表示，桃園市學校共計304所，依往年接種率8成預估，接種學生可達20萬人，預計明年初完成所有學校接種作業。此外，校園集中接種採用自願方式，需經家長填交同意書才納入接種對象，接種前會由醫師評估診察，確認身體狀況及疫苗使用禁忌病例等，由專業護理人員負責施打。