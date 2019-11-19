為宗教發聲 風水命理師也來選立委
2019-11-19 16:00
聯合報 記者張裕珍
／即時報導
總統立委選舉登記今天邁入第2天，相較第一天相對冷清，桃園部分迄今有3人到選委會完成登記，下午出現一名宗教聯盟參選人李奇峰參選第三選區（中壢區），30歲的李現為命理風水師，他說，宗教聯盟預計在全台推出10席區域立委參選人，桃園市僅他一席，自己首度參選，希望從政能解決宗教土地繼承等問題，也希望推廣品德教育，減少社會不必要紛爭。
桃園第三選區為中壢區，現任立委陳學聖轉戰第六選區（八德大溪復興與中壢12里），今天早上完成登記，下屆第三選區迄今已有民進黨彭俊豪、時代力量林佳瑋與宗教聯盟李奇峰登記完畢，國民黨提名的市議員魯明哲預計後天到選委會登記，當天將以環保車隊形式造勢。
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李奇峰昨天已有到選委會登記，但因缺件問題今天再度前來，並在下午三點多完成登記，他現為國際同濟會北二區飛揚會會長、天宮教道法學院院長助理兼講師與大羅府法師兼住持。
李說，宗教聯盟前身為宗華教信聯盟，黨主席為朱武獻，朱過去曾任政院人事行政局局長、考試院秘書長與銓敘部長等職務，黨預計推出10席立委人選，因為部分宗教人士年邁或學經歷不足，不適合參選，因此積極尋覓年輕人才，桃園由他參選中壢區，為桃園唯一一席。
李奇峰說，很多宗教寺廟因為土地問題如無法繼承，造成寺廟荒廢、被徵收，形成無人管理局面，希望當選立委替宗教寺廟發聲，黨內也希望深耕品德教育，從學校、社會各層面如社區大學、國中小等推廣，讓精神壓抑者能得到幫助關懷，讓社會安定一點、減少社會紛爭。
李奇峰為輔大宗教碩士，命理風水師有10年經歷，他說，命理風水師工作替客人、客戶解決問題，從政也一樣，希望能替人民解決問題，由於距離選舉時間緊迫，且考量桃園外來人口多，他現階段透過網路宣傳為主，宣揚政見與利念。
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