桃園安東基地推校園跨域學習 電子積木加強邏輯手作力

2019-11-19 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市政府青年事務局安東青創基地會員許戎煌，是蘋果樹發想科技公司執行長，公司主要產品為ScratchPi程式設計電子積木，可提供不同年齡層學習與創造，尤其是學生，透過電子積木模擬及實際操控，加強學生邏輯思維及動手做的能力，並由創造力去驗證生活上發現的科學。

許戎煌表示，2017年初，女兒希望爸爸能幫忙做一台會行動的樂高動物，那時候工作忙而且完全沒有程式樂高的經驗，但不想讓女兒失望，上網做了兩天一夜的研究，在研究的過程中發現程式樂高不僅是自動化的產品，還能做程式編輯，激發他想進一步瞭解程式樂高，因此上網研究軟體自學。

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在自學的過程中，因緣際會進入青年局新成立的安東青創基地，與基地進駐的新創團隊互動的過程中，分享其他團隊的回饋，提升自學與研究的效果，了解程式樂高大有可為且非常具有未來發展潛力，同時結合自己在系統整合廠20多年的經驗，決定邁入創業之路，而且是投入更有意義的教育志業。

今年在安東青創基地的媒合下，許戎煌首度與桃園高中合作，進入桃園高中的校園指導老師與學生，使學生的學習可以更多元跨域，培育科技人才，也期許能激起更多科技教育的創新火花。