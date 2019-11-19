苗栗縣石虎保育自治條例 兩版本議員們各自交鋒

2019-11-19 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗縣議會本會期，國民黨團與議會改革連線，各自提石虎保育自治條例，今天農業處到議會工作報告，國民黨議員韓茂賢、余文忠，主張國民黨團提出的石虎保育自治條例的精神「管人不管地」；民進黨議員陳光軒說，從來都沒有限制土地開發利用，對於私人興辦企業用鼓勵獎勵，輔導友善工法施作。

苗栗縣今年已發生21件、22隻石虎遭路殺，有10件石虎侵擾雞舍。韓茂賢說，等於說加起來看到石虎，不論是好、是壞就有30多件。農業處長陳錦俊說，石虎保育自治條例目前只有苗栗縣、台中市有提到議會。縣府透過地區治理平台向中央建議，希望中央能在野野生動物保育法內，設立石虎專章，中央將納入研議。

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韓茂賢說，這次提出石虎保育自治條例，以前看不到石虎，不知道石虎在哪，現在有路殺，有干擾雞舍，石虎有到一定數量，用教育人、訓練人或是巡守隊、守望相助隊幫忙保護牠。余文忠說，石虎遭路殺、棲地破壞，都是人類造成，國民黨團提出版本，以此為出發點，針對友黨提出版本，可以在小組討論進行，對石虎保育有幫助，而不是圖利某些團體或某些人。

民進黨議員陳光軒說，石虎保育自治條例吵很久，具體兩個版本，有更深層討論。陳光軒說，韓議員提出版本，「專家學者」定義，不應用狹隘角度，應是相關領域有研究、任職；土地開發部分，「從來都沒有人要限制土地開發利用」，私人興辦企業用鼓勵獎勵，輔導用友善工法施作。

議員韓茂賢說，國民黨版本的「專家學者」，「對石虎有研究，並具有公務人員任用資格或在國內公私立大學相關科系任教者」。因為他參加多場環評會議，那些惡形惡狀，對專家學者、公務人員大小聲，公務員跟大學教授都是被罵，專家學者界定，有研究、有公務員身分，不能亂說話，說話可以負責。「如果是路人甲，只要關心這個議題，到了會場，以為有尚方寶劍，那個惡形惡作你是沒有看過的，我是碰了又碰。才會很嚴謹界定專家學者」。

韓茂賢說，議會沒有權力對土地限制、使用、開發，那是中央，如果中央要將苗栗縣劃為石虎，也可以，那就中央來定，如果不是中央定，縣議會自己定有侵害縣民，自綁手腳。不同立場議員們，希望溝通，先有石虎保育自治條例，有了之後，石虎數量還是減少，就用更嚴格處理，才是愛護、保護石虎。