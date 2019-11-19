苗栗縣石虎族群研究調查 議員余文忠：未來研究要公開
2019-11-19 14:30
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
苗栗縣政府農業處今到議會工作報告，石虎議題是眾多議員關注焦點。苗栗縣議員余文忠說，農業處正進行苗栗縣石虎族群數量調查，日後希望調查能公開放在網路，讓更多人了解。
苗栗縣農業處長陳錦俊說，現已架設近120監視器的點，明年2、3月會有初步期中成果，預計下半年，第二期工程，監視器數量會架設200個，預計2年完成石虎族群數量調查。至於是否會公開，會再與林務局、研究團隊協商。
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余文忠說，苗栗縣正在進行的石虎族群數量調查，只要沒有涉及隱私，對野生動物有危害資訊，應該統一公布在網路，開放讓公司行號，民眾，對於未來該棲地需要做開發的參考資料，讓大家共享石虎棲地環境調查資訊，讓關心石虎鄉親有依據參考。
苗栗縣石虎族群數量調查，2年各5百萬經費，由「苗栗縣義勇消防總隊協會」得標，由義消總隊協會與屏科大教授裴家騏等人組成研究團隊共同執行計畫，結合義消，有助培育社區保育石虎觀念。
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