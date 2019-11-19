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百貨週年慶登場 Big City遠東巨城、SOGO新竹店祭優惠

2019-11-19 14:16聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹地區百貨周年慶陸續登場，Big City遠東巨城購物中心今年周年慶除推出強檔商品組合、品牌特賣會，搭配滿千送百、天天滿額加碼贈、信用卡滿額禮等，滿額回饋最高達28.2%，另有購物刷HAPPY GO PAY點數最高24倍再贈購物金；遠東SOGO百貨新竹店則祭出服飾6折起、化妝品9折起，集結館內400多家品牌，推出超過20萬件特惠商品，光是化妝品特惠組就超過8萬組，最低下殺1.1折。

Big City遠東巨城購物中心與遠東SOGO百貨新竹店分別於11月28日至12月9日推出限時12天的周年慶活動。Big City遠東巨城購物中心於周年慶首日就獨家販售MINNETONKA 「莫卡辛」系列鞋款只要1980元，搭配全會期一樓鞋區再加碼，當日單筆消費滿5千送2百。

另外，巨城購物中心還推出活動期間單日單筆消費滿2千元，即可兌換抽獎序號一組，每天將抽出前一日「兩百張電影票」幸運得主1名，總共會抽12名。12月7日至9日單日單筆消費滿2千元，可兌換抽獎序號一組，將有機會抽中「IPHONE 11 256G」一支，共抽出一名。消費者於12月3日、5日消費，還可換限定消費來店禮，獎品有拉拉熊雞蛋布丁、八月堂原味可頌。周年慶活動期間於巨城購物中心指定樓面消費，單日累計達門檻，即可兌換巨城購物抵用卷。

呼應8周年慶，遠東SOGO百貨新竹店祭出百貨服飾單日累計消費滿6千送8百元。業者更首度規畫「老公男友寄放區」、「兒童托幼」等超貼心服務，讓女性消費者安心血拚。

化妝品部分，SOGO百貨新竹店周年慶首日推出限定大容量斷貨王「SKII青春露330ml」價值7980元，優惠價7182元，限量100組，每人限購一組；「ORIGINS經典靈芝水限量組」價值5831元，優惠價3375元，限量80組；「LANCOME超進化全面修護組」，原價10050元，特價7965元，限量50組；「ESTEE LAUDER幸福撲克玩色盤」價值18718元，下殺1.1折，優惠價1980元。

另外，SOGO百貨新竹店指出，11月22日起，民眾親持快樂購卡及身分證件至新竹SOGO 3樓贈獎處，扣快樂購點數200點，即可兌換100元周年慶購物金，活動期間每人每卡限兌換一次，最高上限30張，共限量6萬張。

呼應8週年慶，遠東SOGO百貨新竹店祭出百貨服飾單日累計消費滿6千送8百元。業者...
呼應8週年慶，遠東SOGO百貨新竹店祭出百貨服飾單日累計消費滿6千送8百元。業者更首度規劃「老公男友寄放區」、「兒童托幼」等超貼心服務，讓女性消費者安心血拚。圖／SOGO百貨新竹店提供
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Big City遠東巨城購物中心今年周年慶除推出強檔商品組合、品牌特賣會，搭配滿...
Big City遠東巨城購物中心今年周年慶除推出強檔商品組合、品牌特賣會，搭配滿千送百、天天滿額加碼贈、信用卡滿額禮等，滿額回饋最高達28.2%。記者王駿杰／攝影
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呼應8週年慶，遠東SOGO百貨新竹店祭出百貨服飾單日累計消費滿6千送8百元。業者...
呼應8週年慶，遠東SOGO百貨新竹店祭出百貨服飾單日累計消費滿6千送8百元。業者更首度規劃「老公男友寄放區」、「兒童托幼」等超貼心服務，讓女性消費者安心血拚。圖／SOGO百貨新竹店提供
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周年慶新竹SOGO

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