光鎮里民眾活動中心啟用 屋頂空中菜園動手種蔬菜

2019-11-19 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹市光鎮里居民期盼10年的光鎮里里民活動中心今正式啟用，市府將育賢國中校地旁一塊約860平方公尺的用地妥善利用，興建多功能集會所，屋頂特別加入城市菜圃及屋頂花園設計，使社區居民能享受「城市農夫樂」，另外，該活動中心也提供長青學苑與C級長照站服務，將成為社區居民課程研習、休閒育樂的優質集會空間。

市長林智堅、議長許修睿今前往活動中心頂樓城市菜圃，親手種下九層塔與香草，林智堅說，光鎮里有4千多名居民，卻未設置合適的集會場所，過去光鎮里若要辦活動或課程，只能借用南大宮前廣場或志工巡防協會場地，卻無法容納太多民眾，經市府積極協調，回收私人占用的育賢國中部分狹長校地，興建里民活動中心。此外，該工程也協助在這塊狹長校地增設資源回收場和棒球練習場，希望未來學生能有更多資源、里民也有更多公共空間。

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許修睿表示，光鎮里里民活動中心透過市府、議會、里長與育賢國中多方共同努力下順利完成，他特別感謝林智堅在這座活動中心的投入、協助用心，很高興看見里民擁有一個溫暖的家，未來該處將是凝聚里民感情的最佳空間。

市府民政處指出，市府共投入1691萬元新建光鎮里民眾活動中心，完工後總樓地板面積約為362.4平方公尺，一樓設有集會堂、廚房、哺乳室、無障礙廁所及電梯，二樓活動空間則可做為會議室和研習教室。

特別的是，活動中心屋頂特別加入城市菜圃及屋頂花園的設計，社區居民不但能享受「城市農夫樂」，也能同時達到綠美化與室內降溫的雙重效益，另設有雨水回收池，將回收雨水作為澆灌植栽用，提倡節水及資源再利用的環保理念。