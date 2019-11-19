優人神鼓首設水上觀眾席近距離欣賞 開放報名限50人

2019-11-19 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



首次水上觀眾席近距離欣賞「優人神鼓」！新竹縣政府與客家委員會合作辦理「浪漫台三線藝術季」，將於11月30日、12月1日在關西鎮東安古橋推出「鼓動茶香在關西」大型展演活動，首度打造水上觀眾席，並邀請國際級展演團隊「優人神鼓」，將帶給觀眾全新震撼視覺、聽覺享受。此外，亦邀請新生代當代藝術家，以融合在地環境及關西茶業歷史文化為設計發想，在牛欄河親水公園、關西分駐所前打造3處地景藝術，歡迎民眾走訪竹縣，慢慢感受藝術氣息。

縣長楊文科表示，以往在東安古橋表演時，民眾只能從古橋兩端、舞台的側面欣賞演出，考慮到觀眾的視覺感受，縣府團隊首次嘗試在牛欄河面上打造水上觀眾席，並邀請國際級展演團隊「優人神鼓」，要讓民眾體驗震撼鼓聲表演，陶醉在這場藝術饗宴。

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這次藝術季，除了藝文展演，同時邀請了新生代藝術家黃甯、羅懿君及知名建築設計博士吳桂陽，以「關西茶業歷史文化」、「客庄特色」為設計發想，融合在地環境，分別在牛欄河親水公園、關西分駐所前打造3處地景藝術，現今親水公園地景藝術已建置完成，壓軸的關西分駐所地景藝術也將在月底正式亮相，歡迎各地遊客前來欣賞，感受每一件創作藝術表達的理念。

交通旅遊處表示，為期兩天的水上觀眾席，考量水域安全，座位數量有限，預先開放網路報名，民眾可至「竹縣好好玩」FB粉絲專頁，填寫報名表，將依據日期各抽出50名VIP觀眾，當天出示證明領取入場證即可入座，活動當日也將開放現場領取入場證，數量有限，領完為止。